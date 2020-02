"Al vuelo, al beso… a ti", una mirada intimista hacia el género femenino Comunicae

miércoles, 26 de febrero de 2020, 15:38 h (CET) 'Un homenaje a la mujer en forma de poesía' “Al vuelo, al beso… a ti” es la cuarta obra poética de José Julio Blázquez González, este hombre, de origen pacense, que lleva escribiendo desde bien joven. Maestro de profesión, se lanzó a la escritura desde sus años de juventud. Una afición que no ha dejado de cultivar y que ha pasado por varios estados hasta llegar a este poemario íntimo y personal sobre la mujer.

Comenzó con “Miel y espiga”, después publicó “Pasión calabresa” y, por último, “Clareando”. En todos ellos está presente su pueblo natal, Fuenlabrada de los Montes, protagonista y evocador de recuerdos de la infancia y de las vivencias personales de esos años.

Pero “Al vuelo, al beso… a ti” es un poemario sobre sus sentimientos hacia la mujer. Una visión subjetiva del género femenino, del que se siente admirador y al que rinde, en formato de verso, un sincero homenaje. Julio Blázquez González ha querido plasmar en el título una breve pincelada de lo que encontrará el lector entre sus páginas. Emociones, evocaciones y una mirada personal y tamizada por el amor, son solo algunas de las sensaciones que provocarán estas poesías entre los amantes de este género. “Al vuelo, al beso… a ti” es poesía en estado puro. Es un viaje hacia lo más profundo que no dejará indiferente.

Sinopsis del libro: Tras sus primeros libros en verso, Miel y espiga, Pasión calabresa y Clareando, salta hoy de su temática docente y extremeña a una visión subjetiva de algo vital que siempre admira. Presenta en este su cuarto poemario un sentido homenaje a la mujer.

El autor: José Julio Blázquez González, «Júcar» (Fuenlabrada de los Montes, Badajoz, 1954), poeta desde su primera juventud y maestro de profesión.

