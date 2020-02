Wedding Planner Madrid: 20 maneras de organizar la mejor boda de la historia, parte I Comunicae

miércoles, 26 de febrero de 2020, 15:18 h (CET) Es muy importante asegurarse de que los invitados de la boda se diviertan al máximo. En última instancia, el día de la boda se trata de celebrar el amor entre las personas enamoradas que se van a casar. Pero hay otro objetivo a mano: Hacer una fiesta épica de la que los invitados hablarán en los próximos años Pero, ¿cómo hacer que este gran día destaque entre la multitud de bodas a las que la familia y amigos han asistido en el pasado?

A continuación, 20 consejos seguros para la celebración de la boda que dejarán a los invitados impresionados a la hora de celebrar la boda por Wedding Planner Madrid. Utilizando sólo un puñado de estas ideas destacadas convertirán el día de la boda en un evento para recordar por todos los asistentes.

Hacer que la ceremonia sea breve

No hay que malinterpretar este consejo, los amigos y familia están ahí para ver como se casa la pareja, pero nadie quiere sufrir una boda con una ceremonia prolongada. Es importante para ello mantener los procedimientos reales (sin incluir entradas y salidas) alrededor de 20 minutos para que no se pierda la atención de nadie.

Elegir un programa personalizado

En el tema de la ceremonia, no hay que olvidarse de crear un programa de boda. Personalizando esta pieza de papelería con detalles interesantes sobre los integrantes de la pareja, un desglose de los procedimientos de la ceremonia, y cualquier información importante que deban conocer (como una traducción de los votos tradicionales o una nota para que los invitados sepan que no deben tomar fotos), captará la atención y transmitirá todos esos detalles clave. Además, los mantendrá ocupados si el evento se retrasa un poco.

Usar una aplicación para bodas o Hashtag

Hay muchas aplicaciones para bodas entre las que se puede elegir. Algunas interactivas permiten a los invitados subir las fotos de la boda a un lugar en la nube, mientras que otras mantienen a los amigos y familiares al tanto de cualquier noticia relacionada con la boda. ¿Se busca algo aún más fácil? Crear un #Hashtag y pedir a los invitados que etiqueten todas sus fotos con ella creará un álbum virtual en las RR.SS.

Regalar a los invitados de fuera de la ciudad una bolsa de bienvenida

Ya sea que se esté organizando una boda o una fiesta en la ciudad natal, algunos de los invitados tienen que viajar para ser parte de este día. Para mostrar el aprecio, regalar bolsas de bienvenida a los invitados que se alojan en hoteles. Incluir algunos bocadillos, botellas de agua y una lista de los lugares más cercanos, como la farmacia, los restaurantes y las cafeterías más cercanas, además de las atracciones más cercanas. Si se puede derrochar, añadir una botella de vino, sabrosas golosinas locales como un queso artesanal o un caramelo, y una guía.

Saludar a cada invitado

Puede sonar obvio, pero es importante saludar personalmente a todos y cada uno de los invitados de la boda. Una vez que la celebración está en marcha, hacer lo posible por pasar tiempo con cada persona, ya sea conversando con un cóctel, visitando su mesa en la cena, o soltándose en la pista de baile.

Crear una tabla de asientos bien planificada

No importa si la cena de recepción será un buffet, una comida en plato o una porción de estilo familiar: Un plano de asientos inteligente es vital para asegurar que los invitados se diviertan. Tratar de agrupar a personas con antecedentes e intereses similares, para que tengan algo de que hablar, aunque no se hayan conocido antes.

El gasto en la barra libre

Aunque los bares abiertos pueden ser caros, hay formas de hacer que funcione con cualquier presupuesto. Considerar la posibilidad de ofrecer sólo cerveza y vino o algunas opciones de cócteles si se necesita reducir gastos, pero no pedir a los familiares y amigos que abran sus billeteras.

Tomar un cóctel de firma

Hablando de cócteles, servir una o dos deliciosas bebidas personalizadas. Ofrecerá un gran ahorro si se priva de un bar completo, y hace que la recepción se sienta muy personal. Los novios deben elegir cada uno un brebaje, pero tratar de seleccionar bebidas que sean apetecibles para una amplia gama de personas.

Asegurarse de que los invitados estén cómodos

No importa en qué época del año 'se ate el nudo', es importante pensar en lo que los invitados podrían necesitar para estar cómodos durante la noche. Eso puede significar ofrecer envolturas, sombrillas o chanclas.

El área de salón

No todos los invitados querrán bailar toda la noche. De hecho, algunos no querrán bailar en absoluto. Aunque las mesas de la recepción son un buen lugar para que los amigos y la familia charlen, ofrecer una zona de asientos designada es un buen toque. Bajar la música, proporcionar sillas cómodas, y este será un detalle que a muchos invitados les encantará.

Próximamente otras 10 maneras de organizar la mejor boda de la historia, parte II.

