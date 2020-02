Abuelo Actual asesora sobre las nuevas subvenciones para la adquisición de ayudas técnicas Comunicae

miércoles, 26 de febrero de 2020, 14:42 h (CET) Nueva convocatoria en Gizatek de la Diputación Foral de Bizkaia y ampliación de catálogo en Osakidetza Abuelo Actual, tienda especializada en artículos para mayores y cuidadores, ha creado un servicio de asesoramiento para informar al público sobre las subvenciones existentes en Bizkaia para la adquisición de ayudas técnicas. Son subvenciones que conceden tanto la Diputación Foral de Bizkaia como Osakidetza, para facilitar la compra de productos tan necesarios, como las camas adaptadas, las grúas, etc. que resultan esenciales para garantizar la calidad de los cuidados, una mayor autonomía de las personas dependientes y un mayor bienestar en el día a día. “No deja de sorprendernos que todavía hay mucha gente que desconoce la existencia de ayudas para adquirir artículos de apoyo y el hecho de que puedan acceder a ellas” comenta Inés Venero, gerente de Abuelo Actual.

El equipo de la firma está al tanto de todas las novedades que se producen en este ámbito. Recientemente se ha publicado en el Boletín Foral de Bizkaia la convocatoria pública de subvenciones para la adquisición de ayudas técnicas destinadas a personas en situación de dependencia o con discapacidad para los años 2020 y 2021, que se integran en Gizatek. En ella se establecen los requisitos para ser beneficiario, los procedimientos y un amplio catálogo de productos subvencionables. Estas ayudas se pueden solicitar en cualquier momento del año, hasta que se agote el presupuesto aprobado para ambos ejercicios.

También ha habido novedades en las ayudas que ofrece el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, que se concretan en un nuevo catálogo de productos subvencionables, más amplio respecto al catálogo anterior. Estas ayudas no cuentan con plazo ni presupuesto, sino que se van tramitando a medida de las necesidades.

Estas ayudas están dirigidas a personas en situación de dependencia o con discapacidad, que necesitan dar respuesta a múltiples necesidades que suponen un reto familiar y un importante desembolso monetario. Entre ellas está, por ejemplo, adecuar y equipar la vivienda, que en muchas ocasiones implica el uso de camas especiales, sillas de ruedas, grúas, material antiescaras y otras ayudas técnicas.

El servicio que ofrece Abuelo Actual se centra en explicar de forma clara y sencilla cómo acceder a estas ayudas, los procedimientos a seguir o aclaraciones sobre productos concretos de los catálogos. Además, las personas interesadas pueden ver in situ los artículos que necesitan, conocer sus características y consultar sobre los productos subvencionables. En Abuelo Actual también les asesoran sobre los más adecuados según cada situación. “En cada visita podemos comprobar la utilidad del servicio; la ayuda que supone a las familias y el alivio que les brinda el poder acceder a una subvención, porque todo suma,” afirma Inés.

Para acceder este servicio de asesoramiento es necesario pedir cita previa en cualquiera de las tiendas de Abuelo Actual en Bilbao. A la tienda de Indautxu llamando al teléfono 944393340 o escribiendo a indautxu@abueloactual.com y a la del Casco Viejo contactando en 944155706 o info@abueloactual.com.

Fuente: Servicios Periodísticos

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.