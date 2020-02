"La importancia de mantener el móvil apagado en el teatro" según Aficionarts

Un teatro consigue que los espectadores desconecten el teléfono y se olviden de él por unas horas, para disfrutar de la obra. Tras un incidente ocurrido en un teatro de Zaragoza, en el que una obra de teatro tuvo que detenerse porque un teléfono no paraba de sonar y sonar, se ha creado un sistema para que los espectadores no se distraigan con el móvil. La estrategia ha sido ofrecer unas fundas en las que los espectadores debían meter el móvil y no acceder a él hasta que la obra terminara Según el director del teatro, Andreu Banús, la mayoría de las veces es imposible para los espectadores que vean una función de teatro sin consultar el teléfono móvil. Además, afirma que la luz y el sonido que emiten estos dispositivos pueden resultar muy molestos para los demás espectadores. Alguna vez ha pasado que un teléfono suene y los actores tengan que parar la función enfadados. Por eso, el director ha decidido implementar esta estrategia para solucionar este problema.

Los miembros de este teatro explican que, antes de cualquier función, este teatro avisa a los espectadores de que el uso del móvil está prohibido, haciendo un símil como si de una tripulación de aviones se tratara. Pero la mayoría de las personas deciden no hacer caso. Hay muchas soluciones que pensaron estos miembros, como por ejemplo, los inhibidores de frecuencia, un guardarropa donde abandonar el móvil durante la obra de teatro, etc. Sin embargo, ninguna de estas soluciones funcionaron o se pusieron en práctica.

El director explica que de ahora en adelante dejarán de hacer estos avisos de apagar el teléfono móvil y que de ahora en adelante se repartirá esta funda explicando la iniciativa. Se explica también el por qué de este sistema con el lema del teatro “Conecta con el teatro”. Después de estas explicaciones los espectadores deben meter el móvil en la funda y cerrarla con un dispositivo imantado que no se puede abrir sin un aparato específico, hasta que la función no finalice.

Pero no todo el mundo hace caso a esta solución tan innovadora. Los hay que dicen que lo harán, pero disimuladamente no lo hacen, los que se niegan a hacerlo afirmando que no recuerdan el PIN y no pueden desconectar el móvil e incluso los que dicen que se han olvidado el teléfono en casa. Por otra parte, también está los que directamente dicen que se niegan a hacerlo ya que les generan ansiedad no estar localizados continuamente. Esta estrategia pretende instaurar un hábito saludable entre los espectadores del teatro en Madrid y todo el mundo, que es disfrutar de la vida real, física sin convertir esto en una prohibición y sin tener que parar una obra de teatro para llamar la atención a los enganchados al móvil.