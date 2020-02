"Antes de construir una piscina, hay varias cosas a tener en cuenta" según Piscinas Lara Comunicae

miércoles, 26 de febrero de 2020, 09:22 h (CET) Según un estudio realizado por el Salón Piscina & Wellness Barcelona y la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas, España dispone de una piscina por cada 39 ciudadanos. Tener una piscina es algo que aporta bienestar, momentos divertidos y tranquilidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas cuestiones antes de empezar la construcción de una piscina Lo primero que hay que pensar antes de construir una piscina es el tipo de piscina que se prefiere. Hay muchas variedades de piscina y cada una tiene sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, las piscinas elevadas, tienen el pro de que su instalación es muy rápida y barata. El mantenimiento es sencillo y se puede montar y desmontar fácilmente. Hay muchos tipos de materiales entre los cuales se puede escoger.

La pisicna de liner, es más para azoteas ya que el peso de los materiales es mucho menor que el de la piscina elevada. La ventaja es que son muy resistentes e impermeables. Por lo que si esta piscina se sitúa en áticos, azoteas, jardines y terrazas no habrá riesgo a que de pérdidas de agua. La piscina de vidrio también es una que se instala fácil. La desventaja, al contrario que la de liner, es que no es tan flexible su diseño y hay que ajustarse a los diseños predeterminados. También tiene el inconveniente de que necesita mucho mantenimiento.

La piscina de gunita tiene un precio bastante más elevado, pero es un tipo de piscina también moldeable ya que se pueden escoger los diseños y tamaños al gusto. Es una piscina muy resistente y a la larga renta más aunque su construcción sea más cara. La piscina de gunita llevan este nombre por el tipo de hormigón que llevan, que se proyecta a la piscina. Es una construcción compleja que requiere mano de obra profesional.

Escoger un buen constructor es una tarea muy importante. Lo que recomienda Piscinas Lara es que la empresa constructora que se escoja sea de la misma ciudad. Es importante asesorarse con los vecinos que ya tienen una piscina y guiarse por la calidad a largo plazo y no solo por el precio. Además, es una buena idea escoger una empresa que ofrezca una garantía de al menos 10 años.

Por último, hay que tener en cuenta que el agujero que se haga en la tierra, la mayoría de las veces no corre de a cuenta de la empresa. Además, la empresa necesita un permiso de obra para comenzar la construcción de la piscina ya que no es una obra sencilla. La obra conlleva su tiempo, por lo que hay que comenzar la obra en invierno para tenerla lista en primavera.

