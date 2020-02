Proemio invertirá 5 millones de euros en finalizar el Parque Empresarial Arboretum Comunicae

miércoles, 26 de febrero de 2020, 09:10 h (CET) Las nuevas instalaciones del Parque Empresarial Arboretum situado en Cornellà contarán con una superficie de 8.000m2 entre oficinas y locales. Actualmente el parque cuenta con una alta ocupación con clientes internacionales. Arboterum cuenta con una certificación LEED ORO que garantiza una construcción de mínimo impacto en el medio ambiente PROEMIO, empresa familiar especializada en el desarrollo y alquiler de oficinas y superficies comerciales, invertirá 5 millones de euros para ampliar en 8.000 m2 el Parque Empresarial Arboretum, situado en Cornellà de Llobregat (Barcelona). Con estas nuevas instalaciones se culmina la construcción del Parque Empresarial, que contará con una superficie total de 42.000 m2.

Arboretum está compuesto por cinco edificios rodeados de amplias zonas ajardinadas con una superficie total de 42.000 m2. Los usuarios de este Parque Empresarial, al estar próximos al núcleo urbano de Barcelona, tienen fácil acceso a servicios como restaurantes, centros comerciales, gimnasios, bancos, parques, etc. El Parque Empresarial también ofrece servicios de cafetería, restaurante y taquillas inteligentes. Además, Arboretum cuenta con una excelente ubicación, próximo al aeropuerto del Prat, y a 10 minutos del AVE y del centro de Barcelona. También cuenta con una amplia red de transporte público próxima, con un tren de cercanías, metro, autobuses y tranvía.

Comercializado en coexclusiva por las consultoras inmobiliarias CBRE y Savills Aguirre Newman, Proemio ha conseguido que, en una época de oscilación en el sector, la ocupación de sus locales se mantenga alta, con clientes de empresas internacionales trabajando en el ámbito global. En el Parque Empresarial Arboretum se ha maximizado la adaptabilidad de las instalaciones técnicas, no sólo para las necesidades actuales, sino también pensando en las futuras innovaciones tecnológicas. Las infraestructuras de las oficinas están preparadas para incorporar la última generación de sistemas de telecomunicaciones y de nuevas tecnologías.

Por otra parte, el Parque Empresarial Arboretum ha sido diseñado con la máxima concienciación medioambiental, consiguiendo el certificado LEED ORO que se otorga a aquellos inmuebles que demuestran que se han optimizado los sistemas de construcción y los recursos naturales durante el proceso, de manera que el impacto sobre el medioambiente y los usuarios sea el mínimo posible. También, siguiendo los criterios y recomendaciones generales del US Green Building Council (USGBC) que otorga esta certificación, se ha conseguido abaratar los costes de consumo eléctrico y de agua de los usuarios.

Las oficinas de Arboretum están diseñadas para poder adaptarse a las diferentes necesidades de cada usuario. Los espacios son diáfanos y carecen de estructuras o divisiones rígidas, lo que permite las máximas posibilidades de distribución, según las necesidades del cliente. Con la finalización del edificio Olmo, existirá la posibilidad de albergar hasta 9.000m2 conectados.

Con los mismos servicios que el de las grandes compañías ya instaladas, Arboretum también dispone de los “Espacios Semilla” especialmente orientados a la versatilidad y a las nuevas ideas. Estos espacios, debido a su altura de 5,2 m., también permiten tener un uso mixto de almacén con oficina.

Acerca de PROEMIO

PROEMIO S.L., es una empresa familiar catalana creada en 1992, dedicada al desarrollo y gestión de patrimonio en arrendamiento. La compañía gestiona en la actualidad un total de 65.000m2 de activos inmobiliarios. Dentro de sus nuevos planes de negocio, la compañía también se ha orientado hacia el sector residencial con Glocal Apatments, gestionando apartamentos de lujo situados en la zona centro de Barcelona y Madrid. Estratégicamente, también se ha tomado la decisión de expandirse internacionalmente, gestionando apartamentos residenciales en el centro de Washington.

Acerca de CBRE

CBRE, con sede central en Los Ángeles, es la compañía de consultoría y servicios inmobiliarios líder a nivel internacional. Cuenta con más de 90.000 profesionales en más de 480 oficinas en todo el mundo (excluyendo filiales). En España está presente desde 1973, donde ofrece servicios inmobiliarios a través de 9 oficinas (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Palma de Mallorca).

Los servicios de CBRE se prestan desde los siguientes departamentos: A&T Industrial, A&T Oficinas, Asset Management, Building Consultancy, Corporate Finance, Cross Border, Debt Advisory, Fondos de Inversión, Global Corporate Services, Hoteles, Inversiones Institucionales, Patrimonios Privados, Residencial, Retail, y Valoraciones. En 2019 CBRE ha sido incluida, por séptimo año consecutivo, en la lista Fortune de las Compañías Más Admiradas del Mundo. Más información en www.cbre.com y www.cbre.es.

CBRE es socio fundador de ACI, Asociación de Consultoras Inmobiliarias.

Acerca de Savills Aguirre Newman

Savills Aguirre Newman cuenta con una experiencia de más de 30 años en España y ocupa una posición de liderazgo en todos los segmentos del sector inmobiliario en el mercado español. Con más de 460 profesionales con conocimientos y experiencia en más de 20 disciplinas, Savills Aguirre Newman tiene su sede en Madrid y cuenta con oficinas en Barcelona y Málaga, desde las que ofrece una amplia gama de servicios: Capital Markets, Agencia, Tenant Representation, Gestión, Valoraciones y Tasaciones, Consultoría, Arquitectura, Urbanismo, Corporate Finance y Debt Advisory, Research y Facility Management.

La marca global Savills, con más de 600 oficinas en todo el mundo y más de 36.000 empleados en más de 70 países de América, Europa continental, Asia Pacífico, África y Oriente Medio, constituye una plataforma única para ofrecer un porfolio de servicios inmobiliarios amplio y profundo a cualquier tipología de cliente en cualquier parte del mundo.

www.savills-aguirrenewman.es

