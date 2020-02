Boca a Boca Dental ofrece las claves para lucir sonrisa el día de la boda Comunicae

miércoles, 26 de febrero de 2020, 08:38 h (CET) La estética dental se suma a los packs para la puesta a punto para los novios Una sonrisa bonita y unos dientes blancos son la mejor carta de presentación y más aún para los novios en el día de su boda.

Para mejorar la estética dental y lucir la mejor sonrisa este día, Boca a Boca Dental propone los tratamientos más eficaces para los novios en función de sus necesidades y el tiempo que les queda para el día B.

Ortodoncia

Alinear los dientes con un tratamiento de ortodoncia permiten lucir una sonrisa más armónica. Gracias a las nuevas técnicas de ortodoncia invisible y estética como Invisalign ofrecen la opción de tratamientos cortos con resultados espectaculares en menos de un año, en muchos casos.

Además, en el caso de no haber completado el tratamiento el día B, es posible quitarse los alineadores durante unas horas sin problemas o incluso llevarlos puestos, ya que resultan imperceptibles.

Carillas de porcelana

Ayudan a corregir defectos y es muchas veces complementario a la ortodoncia. “Es ideal cuando el paciente busca la uniformidad de todos sus dientes ya que permite corregir fracturas y diastemas” explica la dra. Romina Vignolo, directora de las clínicas Boca a Boca, que recomienda empezar con este tratamiento unos cuatro a tres meses antes de la boda. “Este tipo de carillas se fabrican con anterioridad en un laboratorio y después se colocan en el paciente, por lo que se necesitan varias sesiones para colocar todas las piezas”.

Blanqueamiento dental

Es el tratamiento dental estrella de los novios. Desde Boca a Boca recomiendan comenzar como mínimo tres meses antes para poder solucionar posibles problemas de sensibilidad antes del día B. Asismismo, aconsejan elegir una técnica mixta que combina un tratamiento en la clínica dental junto con un mantenimiento en casa para conseguir el máximo efecto blanqueador de forma segura y duradera.

“En nuestras clínicas el protocolo comienza con tratamiento at home con férulas personalizadas, con las cuales se consigue un mejor ajuste y una menor filtración de la saliva y mayor efecto vacío o sellado para garantizar el máximo rendimiento de los productos aplicados. Después durante el tratamiento consulta, el producto blanqueante se activa mediante una lámpara LED que abre el poro del esmalte para conseguir blanquear la dentina. Además, incluye una higiene profesional y un seguimiento para garantizar el éxito del tratamiento”, explica la Dra. Vignolo.

Higiene dental y pequeños retoques

Es un imprescindible independientemente de que quieras someterte o no a un tratamiento ya que elimina sarro y pequeñas manchas. Para aquellos novios que buscan mejorar el aspecto de los dientes y estén a pocas semanas de la boda, también es posible en el mismo día de la limpieza realizar un contorneado estético para corregir defectos en alguna pieza. Antes de nada, es aconsejable acudir a una revisión dental para comprobar que la salud bucodental está en óptimas condiciones y así poder decidir y planificar, con la ayuda de un profesional, el tratamiento ideal en cada caso.

Boca a Boca Dental, como clínica de odontología y estética, ofrece además packs de belleza dental, facial y corporal para conseguir una puesta a punto integral para el día más especial.

Sobre Boca a Boca Dental

Boca a Boca es una clínica dental con más de 20 años de experiencia situada en la zona noroeste de Madrid (con centros en Majadahonda y Villanueva del Pardillo) formada por un equipo médico multidisciplinar de profesionales comprometidos con la actividad docente universitaria de pregrado, postgrado y con la investigación.

Se caracteriza por ser una clínica familiar cuyos valores son la honestidad, la experiencia, el conocimiento, la continua formación y la empatía con los pacientes. Su mayor satisfacción está en los vínculos creados con pacientes tratados desde que eran niños y los resultados a largo plazo, que les hace contar con la fidelidad de sus pacientes. Conceden importancia a los pequeños detalles, ésos que a veces pasan desapercibidos y hacen de cada tratamiento una experiencia personalizada y cercana.

