Repara tu deuda abogados consigue otra cancelación de deuda en Mallorca con la Ley de Segunda Oportunidad

El Juzgado de Primera Instancia nº4 de Palma de Mallorca (Islas Baleares) ha otorgado otra cancelación de deuda aplicando la Ley de Segunda Oportunidad, ocupando Palma de Mallorca en uno de los primeros puestos en BEPIs otorgados desde que entró en vigor esta legislación en 2015. El 95% de casos tramitados en las Islas Baleares los ha gestionado Repara tu Deuda, despacho de abogados pionero en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad en España.





Se trata del caso de SD, vecina de Palma de Mallorca, de origen búlgaro. SD había acumulado una deuda de 17.492 euros con dos entidades bancarias. Con una nómina de 780 euros no podía hacer frente a los pagos.





La Ley de segunda oportunidad es un mecanismo que persigue que aquellas personas que se encuentran en situación de dificultad económica tengan un proceso al que acogerse con el fin de refinanciar las deudas en términos de viabilidad, o bien, ver canceladas esas deudas y obtener una verdadera Segunda Oportunidad. El despacho de abogados Repara tu Deuda lucha para que cualquier persona con problemas de deudas pueda acceder a esta ley, adaptando siempre los honorarios en función a la capacidad económica del cliente. "Muchas personas tienen miedo de iniciar los trámites por si resulta complicado y otras simplemente no pueden pagar los honorarios que les piden algunos abogados", afirman. "Nosotros -añaden- nos adaptamos a la situación de nuestros clientes porque partimos de la base que son personas arruinadas, que no pueden hacer frente a las deudas que han contraído, de modo que no tiene sentido endeudarles aún más".





"La mentalidad de superar el fracaso económico y volver a empezar en otros países está más normalizado que en España", afirman los abogados. Así lo demuestran los números de casos realizados en algunos países como Francia, Italia o Alemania, donde la media anual de casos de personas que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad se sitúa en torno a los 120.000, mientras que en España apenas se superan los 10.000 casos anuales, después de 4 años de la entrada en vigor de la Ley de la Segunda Oportunidad. La cifra va en aumento y los abogados de Repara tu Deuda gestionan más del 89% de todos los casos a nivel nacional.





Recientemente el despacho de abogados Repara tu deuda ha lanzado una app para reducir aún más los costes del procedimiento y permitir un control total, así como también para que los abogados puedan asistir a reuniones mediante video llamada. Para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara. La tecnología permite abaratar costes del procedimiento y permite al despacho de abogados poder dar servicio a aquellas personas que no pueden acudir a un despacho de abogados tradicional debido a los altos costes iniciales y del procedimiento.





El despacho de abogados protagoniza un concurso cada mañana liderado por el presentador Javier Cárdenas en el que ofrece el servicio de la Ley de la Segunda Oportunidad a una persona cada día. El programa se llama ”te puede pasar a ti”.