Fundación Adecco lanza una innovadora formación online para acercar la discapacidad a las empresas

martes, 25 de febrero de 2020, 16:31 h (CET) El objetivo de esta formación es construir entornos laborales inclusivos a través de la normalización y el conocimiento de los principales conceptos en torno a la diversidad, discapacidad y trato adecuado Enmarcado en su misión #EmpleoParaTodos, la Fundación Adecco ha presentado una innovadora formación, dirigida a empresas, con el objetivo de acercar la discapacidad a las empresas, reflexionar y concienciar en el compromiso con la diversidad, para allanar así el camino de estos profesionales a los entornos de trabajo.

El proyecto ha unido a tres personalidades de referencia en el mundo de la discapacidad, todos embajadores de la Fundación Adecco: Pablo Pineda, Desirée Vila y María Petit, quienes, de modo entretenido, didáctico y con un toque de humor, explican y desmitifican la discapacidad, presentan los obstáculos que a menudo encuentran y las etiquetas que siguen presentes en entornos laborales y sociales. Todo ello aporta una visión más actual de la discapacidad y promueve la interiorización de actitudes y conductas que favorecen la inclusión.

Asimismo, en la formación se dan las pautas para sensibilizar en el trato adecuado de las personas con discapacidad, favoreciendo así su incorporación en el mercado laboral de una forma sostenible en el tiempo.

La formación se imparte de manera online, y el contenido de la misma ha sido diseñado para entretener, buscando la participación activa del usuario, apelando a su empatía y facilitando una amplia visión de la diversidad y la discapacidad a través de testimonios, infografías y recursos multimedia. En menos de una hora, y desde cualquier dispositivo, miles de empleados de las más de 400 compañías que están trabajando la inclusión laboral de las personas con discapacidad con la Fundación Adecco podrán acceder a una perspectiva actual y social de la diversidad y la discapacidad que ayude a superar conceptos tradicionales centrados en las limitaciones y no en las personas.

Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, afirma que “el éxito de las políticas de diversidad e inclusión requiere la implicación de toda la plantilla. Una cultura corporativa abierta a la diversidad exige sensibilización y que el mensaje cale en todos los niveles, de forma alineada. Esta formación online es una herramienta de cohesión porque sensibiliza y hace llegar el valor de la diversidad a todos los trabajadores de forma unificada, promoviendo su compromiso e implicándoles como actores y potenciadores de la inclusión y diversidad.”

Por su parte, Pablo Pineda, embajador de la Fundación Adecco comenta que: “el miedo a lo desconocido puede bloquear a las empresas y paralizar su decisión de incorporar trabajadores con discapacidad, por temor a que no encajen en la plantilla y ocasionen dificultades para las que no están preparados. En pleno siglo XXI, es fundamental desmitificar la discapacidad y hacer comprender que las personas tienen actitudes y competencias que pueden aportar mucho valor a los entornos de trabajo. Esta formación va precisamente en esta dirección: eliminar estigmas y sesgos y perder el miedo a la discapacidad a través del conocimiento, alineando a los equipos de trabajo con este objetivo”.

En el siguiente enlace se puede acceder a uno de los contenidos audiovisuales que muestra el estilo y tipo de material utilizado para la formación: https://youtu.be/n2hUnhy-28U

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Personas con discapacidad, mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión social.

