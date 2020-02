El Mercadillo del Gato vuelve por sexto año consecutivo al emblemático Hotel The Westin Palace de Madrid Comunicae

martes, 25 de febrero de 2020, 15:42 h (CET) Como ya es costumbre, y después de múltiples ediciones en este singular espacio, el mercadillo más famoso y esperado de la capital reaparece en marzo para dar la bienvenida a la nueva temporada. Más de 50 expositores cuidadosamente escogidos: joyería, moda, mujer, caballero e infantil, decoración, complementos, artesanía, cosmética, calzado, bisutería, arte... y mucho más. Tendrá lugar en el emblemático hotel The Westin Palace con horario ininterrumpido de 11 a 21h y la entrada libre El Mercadillo del Gato, famoso por su magia y su elegancia, abrirá sus puertas de nuevo en el Hotel The Westin Palace Madrid, una localización emblemática para la marca. El más aplaudido Pop Up español y referente de los mercadillos de la capital inaugura la estación de primavera del jueves 19 al 22 de marzo. Durante un período corto de tiempo se podrán encontrar artículos muy exclusivos y alejados de los circuitos comerciales.

Los mejores hallazgos esperan en el Mercadillo del Gato, como también espera la ocasión de regalar ese capricho que se lleva tiempo buscando y que hará olvidar los días grises de invierno trasladándote en un instante a la magia de la primavera. Una sinfonía de tejidos, colores y texturas, para sentir en primera persona el aire renovado y fresco de la nueva estación.

Una experiencia sensitiva que incitará a renovar todo el armario. No sólo se encontrarán prendas para mujer y caballero, sino todo tipo de complementos. Desde originales broches realizados artesanalmente con botones antiguos, hasta las joyas minimalistas más exquisitas.

La primavera también llega al hogar a través del colorido y la belleza de los kilims y alfombras realizados con tejidos naturales y estampados étnicos; dando un matiz especial con las esencias artesanales que se encontrarán.

Tras esta ya están confirmadas las próximas ediciones que se celebrarán en el Hotel The Westin Palace en las siguientes fechas:

19 al 22 de marzo

16 al 19 de abril

14 al 17 de mayo

11 al 14 de junio Cada una de las ediciones contará con diferentes marcas y expositores, por lo que cada visita al mercadillo del gato será una experiencia única. Y conforme se acerque el verano, se podrá descubrir un nuevo mundo de posibilidades. Hay que prepararse para encontrar todas las tendencias de cada temporada, en el mercadillo efímero de referencia en la capital.

Un plan que ya es tradición en Madrid. Apto para todos los públicos y todos los bolsillos.

Hay que sumergirse en la magia de los pintorescos puestos y disfruta de la divertida atmósfera en esta localización única. ¡Toda una experiencia!

Los datos:

Del 19 al 22 de marzo.

Horario: de 11 a 21 horas.

Hotel The Westin Palace Madrid (Pza. de las Cortes esquina Pza. Cánovas del Castillo).

Entrada libre.

Acerca del Mercadillo del Gato

El Mercadillo del Gato (llamado así porque a los madrileños se les apoda "gatos”) es el más renombrado e imprescindible Pop Up en España. Madrileño de nacimiento, tiene carácter itinerante y, por supuesto, efímero, y se aloja en los edificios más exclusivos y emblemáticos de cada ciudad, como el Hotel The Westin Palace en Madrid, el Hotel Carlton de Bilbao u Hotel María Cristina de San Sebastián. Todo un placer para sus fieles visitantes.

El Mercadillo del Gato incluye entre sus numerosos expositores cientos de originales artículos para todos los gustos: moda para mujer y hombre, complementos, joyería, cosmética, arte, decoración, bisutería, calzado, moda infantil, artesanía,etc.

