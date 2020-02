Herbalife Nutrition lanza un nuevo sabor de su batido F1 Sin Comunicae

martes, 25 de febrero de 2020, 15:50 h (CET) Uno de los productos más importantes de la marca -el batido F1 Sin- ahora está disponible en una deliciosa combinación de frambuesa y chocolate blanco. La multinacional Herbalife Nutrition se compromete con la buena alimentación al ofrecer productos sin gluten, lactosa ni soja y bajos en grasa La compañía global especializada en nutrición y estilo de vida saludable, Herbalife Nutrition, ha lanzado una nueva versión de su emblemático producto F1 Sin, destinado a personas alérgicas al gluten, la lactosa y/o la soja, que ahora viene en un delicioso sabor a frambuesa y chocolate blanco.

En Europa las alergias alimentarias afectan a más de 17 millones de personas, según la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI). Por su parte, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) estima que 2% de los adultos presentan alergias asociadas a alimentos altamente proteicos, que generan síntomas como urticaria, dermatitis, vómitos, diarrea, rinitis, asma, etc.

Pensando en este segmento, se crea el F1 Sin, con sabor a Frambuesa y Chocolate Blanco, un sustitutivo de comida saludable, con alto contenido de proteína de guisante de calidad y 100% libre de gluten, lactosa y soja, tres de los ingredientes más comunes en las alergias alimentarias.

“Desde Herbalife Nutrition sabemos la importancia de ampliar nuestro catálogo de productos para incluir a quienes desean mantener un estilo de vida saludable y activo, pero presentan alguna condición alimentaria. Con F1 Sin lo hemos logrado, colocando al alcance de nuestros consumidores un producto sin gluten, sin lactosa y sin soja, que ayuda a controlar el peso y que viene en deliciosos sabores como el de frambuesa y chocolate blanco que ahora estamos lanzando”, explicó la directora general de Herbalife Nutrition España, Tara López.

El F1 Sin aporta energía, fibra, hidratos de carbono, así como 25 vitaminas y minerales esenciales, como vitamina C, la cual contribuye al metabolismo energético normal. La proteína de guisante es además una de las principales fuentes de proteína de origen vegetal y presenta uno de los índices alergénicos más bajos.

Sustituir una comida al día con F1 Sin, en el marco de una dieta saludable baja en calorías, contribuye a mantener el peso, pero también ayuda a perder peso si se sustituyen dos comidas al día y se practica ejercicio moderado.

Su modo de preparación es sencillo. Para preparar un batido sin soja ni gluten se debe mezclar dos cucharadas (26 g) de producto con 250 ml de leche semidesnatada, mientras que si se desea un batido sin lactosa ni gluten, apto para veganos, bastará con sustituir la leche semidesnatada por bebida de soja enriquecida.

Fórmula 1 Sin, con sabor a Frambuesa y Chocolate Blanco está disponible en Europa.

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio demostrada para sus Miembros Independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por Miembros Independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Para más información, por favor visitar IAmHerbalifeNutrition.com.

Herbalife Nutrition también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.

