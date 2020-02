Udima: Ganadores del IV concurso Innovacef emprendimiento/intraemprendimiento

Los profesores de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y los representantes de la empresa colaboradora RMG Marketing y Ventas han seleccionado a los siguientes ganadores IV Concurso ‘INNOVACEF Emprendimiento/Intraemprendimiento Científico’ por cada una de las áreas de conocimiento Los profesores de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y los representantes de la empresa colaboradora RMG Marketing y Ventas han seleccionado a los siguientes ganadores IV Concurso ‘INNOVACEF Emprendimiento/Intraemprendimiento Científico’ por cada una de las áreas de conocimiento que se muestran a continuación:

Industria y Energía:

Ganador: Javier García Busto, por el Proyecto: Aplicación de energías renovables a la alimentación de un radar (SAR) de 35W instalado en un RPAS (sistema de avión pilotado remotamente), procedente de Madrid (España).

Salud, bienestar y tecnología:

Ganadora: María Guzmán Guerra, por el Proyecto: Mundosalud, procedente de Madrid (España).

Turismo y ocio:

Ganadoras: Olga Martínez Moure y Mercedes Raquel García Revilla, por el Proyecto: Intraemprendimiento en las Casas Rurales de la España Verde, procedente de Madrid (España).

Educación y nuevas tecnologías:

Ganadoras: Elena Alcalde Peñalver y Alexandra Santamaría Urbieta, por el Proyecto: We escape for you: la empresa que gamifica el aula, procedente de Madrid y País Vasco (España).

Tecnología y Ciencias Sociales:

Ganador: Alessio Boatta, por el Proyecto: Automatización de los procesos internos de las pymes, procedente de Madrid (España).

Estos Ganadores recibirán un Diploma y participarán en un Curso formativo sobre materias emprendedoras (Título propio de 6 créditos ECTS de la UDIMA). Este curso formativo será complementado con la realización de actividades de Mentoring por parte de profesores de la UDIMA y de representantes de RMG Marketing y Ventas.

Desde el comité organizador del concurso se agradece la participación en el concurso y se invita a los futuros participantes a presentarse a la siguiente edición del concurso, que se anunciará en los meses de Octubre 2020-Enero 2021 y con un plazo de admisión de propuestas de hasta el 31 de Enero de 2021.

Sobre el Grupo Educativo CEF.- UDIMA

Desde 1977, son ya más de 500.000 los alumnos que han recibido formación en el Grupo Educativo formado por el CEF.- Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.

El CEF.- Centro de Estudios Financieros se fundó en 1977. Lidera la preparación de Oposiciones en España. El CEF.- también ofrece un amplio catálogo de Másteres y Cursos especializados en todas las áreas de la empresa, en particular Negocios, Finanzas, Banca, Contabilidad, Recursos Humanos, Impuestos, Marketing, etc. Tiene sedes en Barcelona, Madrid, Santo Domingo y Valencia.

La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, es una universidad oficial, aprobada por Ley española en 2006. Imparte 18 Grados Oficiales, 35 Másteres, un programa de Doctorado y 302 Títulos Propios e Idiomas.