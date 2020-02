El mercado smarthome crece a un ritmo del 22,3% a nivel global Se prevé que un 20% de los hogares españoles tengan por lo menos un dispositivo conectado en 2024 Redacción Siglo XXI

martes, 25 de febrero de 2020, 11:03 h (CET)

La cuarta revolución industrial ha llegado y lleva las siglas IoT. Los expertos1 consideran que el ‘Internet of Things’ o Internet de las Cosas redefinirá las fronteras entre industrias, abriendo nuevos nichos de mercado, estableciendo conexiones y colaboraciones. Se prevé que ofrecerá grandes oportunidades de crecimiento y al mismo tiempo puede suponer una amenaza para los modelos de negocio tradicionales. Si le ponemos cifras, el mercado global de dispositivos para el hogar conectado tenía un valor de más de 50 mil millones de euros en 2018. Las previsiones sitúan la cifra en más de 80 mil millones para este 2020 y prevén un crecimiento del 22,3% anual hasta alcanzar los 140 mil millones en 20242.



Hay un espacio cotidiano donde esta revolución tendrá un impacto destacable: los hogares. Los dispositivos inteligentes domésticos son ya una realidad para muchos, y el futuro en las casas de una mayoría de personas. “Los asistentes inteligentes son uno de los principales impulsores del crecimiento de la industria del hogar inteligente”, explica Martin Pansy, CEO de Nuki, fabricante de cerraduras inteligentes. “Los altavoces inteligentes de Google, Apple y Amazon permiten controlar un gran número de dispositivos que seguirá aumentando. Esta conectividad es un requisito principal de los usuarios en la actualidad.”



Crecimiento récord del mercado ‘smarthome’ en España

España se presenta como uno de los mercados más importantes para los dispositivos de hogar conectado. “Hemos visto la creciente y rápida implementación del hogar inteligente en toda Europa, pero especialmente en España. A pesar de que entramos en el mercado español en la segunda mitad de 2019, este país ha supuesto un 10% del total de ventas para Nuki”, apunta Pansy.



Se espera que para 2024 el 20% de las casas españolas tengan por lo menos un dispositivo conectado. Esto implica un crecimiento del 300% respecto a las cifras de 2018 y un mercado de más de mil millones dentro de tres años. Este crecimiento se verá reflejado especialmente en el sector de la seguridad en el hogar. Las ventas de dispositivos inteligentes destinados a proteger los accesos, asegurar puertas y ventanas y vigilar el entorno crecerán un 67% para situarse en 241 millones en 2024. Actualmente, medio millón de casas cuentan con una solución de seguridad inteligente, mientras que en 2024 esta cifra se triplicará hasta 1,5 millones3.



Los modelos de vivienda, el gran reto para el hogar conectado

Uno de los mayores retos para los dispositivos de hogar conectado en España es el formato de las viviendas. Un 66% de los españoles viven en pisos, a diferencia de la tendencia en Europa, donde la cifra es del 43%4. Para dispositivos de seguridad en ventanas, cámaras o cerraduras inteligentes, esto podría ser un impedimento.



“Poder abrir la puerta de casa sin siquiera sacar el Smartphone del bolsillo es muy útil siempre y cuando no tengamos que usar las llaves en la portería. En los casos en los que hay un portal entre la calle y el hogar, la tarea se complicada. Por eso en Nuki hemos desarrollado un ecosistema completo que permite abrir todas las puertas de forma remota simplemente con el smartphone, incluida la del portal”, describe el CEO de la compañía.



Gracias al nuevo Nuki Opener, conectado al interfono, es posible abrir la portería de la calle de forma remota. Esto, en combinación con el Nuki Smart Lock 2.0 permite olvidarse completamente de las llaves. Además, su compatibilidad con los asistentes del hogar de Google, Amazon y Apple convierten a Nuki en un dispositivo smarthome total.

