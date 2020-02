The Horrors, Amaia y Anna Calvi encabezan las nuevas confirmaciones de Tomavistas 2020

A punto de cerrar el cartel de su sexta edición, Tomavistas lanza una nueva y sorprendente tanda de confirmaciones: The Horrors, Amaia, Anna Calvi, Nadia Rose, Bigott, Jessy Lanza, Pantocrator y Chloral.



Un anuncio con el que el festival madrileño demuestra una vez más su don para englobar diferentes géneros en un cartel distinto y atrevido, con hueco para todo tipo de artistas del panorama nacional e internacional que se darán cita el fin de semana del 21 al 23 de mayo, en el parque Enrique Tierno Galván de Madrid.



Jueves 21: Amaia, Dorian, El Columpio Asesino, Las Ligas Menores, Blanco Palamera. // Viernes 22: Jarvis Cocker presents JARV IS..., of Montreal, Anna Calvi, León Benavente, Allah-Las, Rolling Blackouts Coastal Fever, Maika Makovski, Austra, Mikal Cronin, Mujeres, Jessy Lanza, Bigott, Chaqueta de Chándal, Side Chick. // Sábado 23: Suede, The Horrors (10 años de 'Primary Colours'), Novedades Carminha, Boy Pablo, Los Punsetes, Cate Le Bon, Nadia Rose, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Airbag, Biznaga, Sen Senra, Mourn, Le Parody, Axolotes Mexicanos, Pantocrator, Chloral, y muchos más.



Las entradas de día a precio promocional (35€ más gastos) están ya a punto de agotarse; los abonos de tres días están a la venta por 100€ más gastos y los de dos días se pueden comprar desde 75€ más gastos en la web de Tomavistas.



THE HORRORS

La irrupción de The Horrors en 2007 con su primer disco ‘Strange House’ fue una patada en el estómago de la música británica de entonces. Los de Southend-On-Sea tejían un post-punk escorado al garaje que dos años después les llevó a la publicación de 'Primary Colours'.



Un álbum nutrido de temas directos, rabiosos y eminentemente siniestros como "Three Decades", junto a otros más expansivos coqueteando con la psicodelia como es su celebradísimo "See Within a See". En su concierto en Tomavistas (única actuación en España y una de las pocas en Europa) harán un repaso a 'Primary Colours' de principio a fin, celebrando el décimo aniversario de este icónico disco.



AMAIA

Tan solo tiene 21 años y ya es una de las caras más reconocidas de la música en español. En su paso por Operación Triunfo demostró ser buena conocedora del panorama indie, cantando canciones de El Kanka o Él Mató a un Policía Motorizado, y con la publicación de su primer disco 'Pero no pasa nada' el pasado 2019, volvió a dar muestra de su personal relación con la música.



Amaia tiene recorrido, buenas canciones y mantiene su independencia intacta. En enero triunfó merecidamente con dos sold outs en el Teatro Circo Price, y ahora se une a la familia Tomavistas para ofrecer sobre el escenario los valores que la caracterizan: honestidad, libertad y valentía.



ANNA CALVI

La rockera arty Anna Calvi lleva recibiendo halagos desde que publicase su primer single "Jezebel", canción por la que Brian Eno dijo sobre ella que era "la cosa más grande desde Patti Smith" −palabras mayores−



Diez años, tres discos y dos EPs después, su prestigio no ha hecho más que crecer de forma imparable. Con su álbum más reciente, 'Hunter', estuvo nominada a los Mercury Prize 2019, acaba de realizar la banda sonora original de la quinta temporada de Peaky Blinders y ya tiene entre manos 'Hanted', una relectura de algunos temas de 'Hunter' que verá la luz el próximo mes de marzo.



NADIA ROSE

"Quien no arriesga, no gana" como modo de vida. Esa es la filosofía de Nadia Rose, que en 2015 abandonó estudios y trabajo para dedicarse por completo a la música. Y la jugada le salió redonda: su primer hit, "Station", la situó como figura emergente y le valió un hueco en la lista BBC Music Sound of 2017.



Apenas tres años después, la artista ya es uno de los nombres más relevantes de la música urbana británica. Sus letras y su forma de componer han conquistado a la mismísima Rihanna, y su tema "Skwod", canción de hip-hop alegre pero potente, se ha convertido en todo un himno para movimientos feministas del Reino Unido.



JESSY LANZA

Desde Canadá llega Jessy Lanza con su electro pop sofisticado y etéreo, cargado de sintetizadores y melodías R&B. La nueva diosa del pop sabe llevar mejor que nadie un sonido introspectivo y sedoso a la pista de baile, tal y como demuestra su gran éxito "Oh No".



Su próximo disco, el tercero de su carrera, se espera como un paso definitivo para engrosar esa lista de artistas imprescindibles en el camino de la electrónica hacia una nueva dimensión. Apuntad su nombre, porque sin duda será de lo más destacado de 2020.



BIGOTT

Diez discos en diez años demuestran que la producción de Bigott es algo único en el panorama musical español. Y si además le sumamos la calidad y originalidad de cada uno de sus trabajos, solo cabe catalogar como excepcional la actividad creativa del de Zaragoza.



Bigott es una guerrilla musical que nunca se detiene y que siempre tiene la mirada puesta en el futuro. Hacía tiempo que Tomavistas y él se buscaban, y por fin se ha hecho realidad. El próximo mes de mayo presentará sobre el escenario del parque Enrique Tierno Galván su undécimo álbum 'This is All Wrong', todo un festín de pop exquisito que ya hay ganas de degustar.



PANTOCRATOR

Con letras ácidas y adictivas, Pantocrator ha llegado con fuerza para quedarse. La banda de Barcelona trae un discurso directo y lleno de humor e ironía millenial, a ritmo de powerpop y garage.



Marta Delmont, Marina Correa, Xiri Romaní y Rober Busquets dan vida a este grupo que el pasado 2019 irrumpió en el panorama nacional con su EP 'Villacapullos', un disco breve pero altamente contagioso. Ahora acaban de publicar 'La Masacre de Putis', su segunda entrega de pop enfadado que podremos disfrutar en Tomavistas.



CHLORAL

Un EP de tres temas ha servido a los madrileños Chloral para hacerse su hueco en la industria musical. Y es que su debut 'Bellavista' es un universo de shoegaze y dream pop, con la cultura emo como fuente inspiradora, que ya ha hecho las delicias de las radios especializadas.



En su música todo está por explotar, todo está por construirse, y eso les posiciona en un camino con todas las variantes abiertas. Se expresan con melodías susurradas y afilados riffs bañados en reverb, creando un halo de esperanza e introspección con el que enamorarán perdidamente al público de Tomavistas.