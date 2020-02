Los órganos superiores y su precedencia de los nuevos ministerios El 18 de febrero, el BOE publica el Real Decreto 372/2020 y el 373/2020 María del Carmen Portugal Bueno

@PortugalBueno

martes, 25 de febrero de 2020, 10:06 h (CET) En estos días se aprecia mucha actividad en torno al protocolo del Gobierno de España. En la última semana se han aprobado por Real Decreto la estructura orgánica básica de tres ministerios, el de Política Territorial y Función Pública, el de Defensa y el de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.



En el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 12 de febrero se publicó el Real Decreto 307/2020 que establece los órganos superiores y directivos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, así como la precedencia entre ellos. Concretamente son la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, la Secretaría general de Coordinación Territorial, la Secretaría General de Función Pública y la Subsecretaría de Política Territorial y Función Pública. Las dos secretarías generales dependen directamente de la Secretaría de Estado, y se les otorga el rango de subsecretaría.



El 18 de febrero, el BOE publica el Real Decreto 372/2020 y el 373/2020 en referencia a la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, respectivamente.



El Ministerio de Defensa se estructura en los siguientes órganos y con la indicada precedencia: Fuerzas Armadas, Secretaría de Estado de Defensa, Subsecretaría de Defensa y Secretaría General de Política de Defensa. Las Fuerzas Armadas cuentan con la representación del Jefe de Estado Mayor de Defensa (JEMAD) quien ostenta rango de secretario de Estado.



Además, el RD 372/2020 añade, en su disposición adicional primera, el orden de precedencias de sus autoridades superiores a cumplir en los actos de carácter especial y de acuerdo con el Real Decreto 2099/1983. Los cargos y su precedencia son los siguientes: persona titular del Ministerio de Defensa, jefe de Estado Mayor de la Defensa, persona titular de la Secretaría de Estado de Defensa, persona titular de la Subsecretaría de Defensa, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, jefe de Estado Mayor de la Armada, jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y persona titular de la Secretaría General de Política de Defensa.



En referencia a la estructura del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, hay que decir que se divide en dos secretarías de Estado, la de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales y la de Memoria Democrática. Y a estas dos, hay que sumar la Subsecretaría de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.



En resumen, estos son los órganos superiores de los tres ministerios citados y de los cuales dependen otra serie de organismos con carácter de direcciones generales, rangos contemplados también en la normativa del ordenamiento general de precedencias en el Estado del 83. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Será el coronavirus el cisne negro de la Globalización? “La crisis es la mejor bendición que le puede suceder a personas y países porque la crisis trae progresos” (Albert Einstein) Violencia contra la mujer “Ya sabemos cómo se las gasta la ultraderecha española como para no esperar, cuando menos, matizaciones al respecto” Atención al fuego amigo, señor Casado. No permita presiones interesadas “Cambia tu opinión pero mantén tus principios. Cambia tus hojas, pero mantén tus raíces” Victor Hugo Carta abierta a Willy Toledo El filósofo Max Scheler afirma que una persona resentida se intoxica a sí misma ¿Dónde está la sabiduría? ”Y si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente” (Santiago 1: 5)