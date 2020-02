Treinta internos de ‘La Moraleja’ fallarán el Premio Especial de la XXIX Muestra de Cine Internacional de Palencia Los 800 internos del centro penitenciario tendrán la oportunidad de visionar por su canal cerrado de televisión los 18 cortos seleccionados por la organización del festival en el Concurso de Cortometrajes Nacionales Redacción Siglo XXI

martes, 25 de febrero de 2020, 10:03 h (CET) La vigésimo novena edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia (MCIP) renueva su carácter social y sus lazos con el centro penitenciario de La Moraleja, en Dueñas, atravesando sus muros. Y es que 30 internos visionarán los 18 trabajos seleccionados en el Concurso de Cortometrajes Nacionales para fallar el Premio Especial, dotado con 1.000 euros.



Así, el centro penitenciario será sede de la proyección de algunas de las últimas creaciones de reconocidos realizadores, así como de nuevas promesas del cine español. Una experiencia que les permitirá ser partícipes de la cultura. Un objetivo que comparten el propio centro penitenciario y los organizadores de la Muestra, que desde el año 2002 trabajan de forma conjunta para hacer posible el proyecto ‘Mundos cercanos’, conectando, de ese modo, las diferentes realidades que existen a ambos lados de las rejas a través de un amplio programa de actividades artísticas y lúdicas. Además de estas 30 personas encargadas de fallar el Premio, los 800 internos del centro penitenciario tendrán la oportunidad de visionar por su canal cerrado de televisión los 18 cortos incluidos en la Sección Oficial a Concurso.



Como novedad en esta edición, los internos podrán disfrutar de la fotografía con una extensión de la exposición ‘1.821 disparos. Retratando la euforia’, en el área sociocultural de la prisión. La artista palentina Mirta Rojo (1986) ha seleccionado una serie de instantáneas exclusivas que realizó para el Instagram de la Academia de Cine, en la entrega de los Premios Goya del pasado año.



La 29 edición de la MCIP se inaugurará en el centro penitenciario de Dueñas el sábado, 29 de febrero, con la presencia de directores, productores y guionistas de los cortos seleccionados. Antes de levantar el telón, la organización del festival y la dirección de La Moraleja propiciarán por primera vez un encuentro entre internos y cineastas para debatir y reflexionar sobre el cine.



El mismo día por la tarde el salón de actos del centro penitenciario se vestirá de cine en la inauguración, dirigida e ideada por Francisco Sánchez, responsable del taller de audiovisuales del centro penitenciario, sabedor de la aportación del cine a la inclusión social. Y es que fue él el responsable de poner en marcha La Moraleja TV, un canal de televisión que ha tenido a los propios internos como protagonistas para demostrar que La Moraleja es articulador de sueños, metas que lograr, gracias a las diferentes disciplinas artísticas. La jornada de presentación de la Muestra en La Moraleja también contará con música en directo. Cine y música se darán la mano en este viaje de ida y vuelta entre el centro penitenciario y la Muestra, que tendrá su sello en el premio que los internos de La Moraleja darán a conocer el viernes, 6 de marzo.



Cine de calidad de los cinco continentes

Cine independiente, cortometrajes, documentales, talleres, proyecciones para los más pequeños o música, entre otras propuestas, conforman la programación de la vigésimo novena edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia (MCIP), distinguida por primera vez con el certificado de calidad para certámenes de la Asociación de la Industria del Cortometraje (AIC) y que entre el 28 de febrero y el 7 de marzo proyectará cine de calidad de los cinco continentes.



Uno de los apartados centrales de la programación será el Concurso Nacional de Cortometrajes, en el que podrán verse 18 de los 1.103 trabajos presentados. Dentro de este apartado, el festival mostrará algunas de las creaciones premiadas en el circuito nacional de festivales, así como otros títulos de nuevos realizadores emergentes. Por su parte, la sección que el certamen palentino dedica al Cortometraje Internacional exhibirá veinticuatro trabajos entre las 1.048 propuestas recibidas. Las obras que finalmente podrán verse en el festival proceden de diecisiete países: Francia, Polonia, Rusia, Suiza, Canadá, Irán, Corea del Sur, Albania, Italia, Croacia, Vietnam, Australia, Alemania, Noruega, Túnez, Sudáfrica y Uruguay.



La muestra de largometrajes internacionales reunirá seis propuestas de directores tan laureados como los hermanos Dardenne (‘El joven Ahmed’), Roy Andersson (‘Sobre lo infinito’) o Ladj Ly (‘Los miserables’) y la sesión inaugural, dedicada al cine español, contará con la proyección de ‘La hija de un ladrón’, de la directora catalana Belén Funes, Goya a la mejor dirección novel, y 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen.



Además, el festival los lugares fronterizos entre el cine y otras disciplinas con una exposición teatralizada, música en directo, una masterclass, una sesión de cine en familia, la literatura y la adhesión al proyecto 'Bibliotecas Humanas' y contará también con la presencia de reconocidos profesionales de la cultura como Natalia Moreno o Tirso Calero.

