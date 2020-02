Andalucía: 40 años de autonomía El sistema autonómico me gustará más o menos, pero es lo que hay Francisco Rodríguez

martes, 25 de febrero de 2020, 09:14 h (CET) El 28 de febrero de 1980, hace ahora 40 años, se produjo una gran manifestación en Andalucía exigiendo la aprobación del Estatuto de Autonomía, aunque en una de las provincias andaluzas no se hubiera alcanzado el quórum suficiente. Según se cuenta, el entonces Presidente del Gobierno Adolfo Suarez, viendo que la voluntad autonómica española era imparable dijo lo de “café para todos” y fue aprobado el Estatuto Andaluz.



El gobierno de la UCD pensaba que el proceso sería más lento, al menos en Andalucía, pero la solución salomónica de Suarez nos llevó a que se formara una sola Comunidad Autónoma con las ocho provincias andaluzas.



Un político granadino de aquellos momentos dijo, en petit comité, que si hubiéramos sabido lo que iba a pasar, Granada podía haber luchado por formar otra comunidad con Almería, Málaga y Jaén pues íbamos a terminar absorbidos por Sevilla, como así ha pasado, aunque nos dieran como premio de consolación ubicar en Granada el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.



El texto del Estatuto andaluz consta, nada menos que de 250 artículos, bastantes más que la Constitución Española, y su gobierno ha sido disfrutado sin interrupción por el partido socialista, desde los lejanos tiempos de Rodríguez de la Borbolla y Alfonso Guerra hasta la reciente coalición del Partido Popular, Ciudadanos y VOX.



Durante tan largo periodo de tiempo nos han administrado desde Sevilla tanto los palacios de la Alhambra como las pistas de esquí de Sierra Nevada.



Andalucía ha sido un fructífero semillero de votos para el partido socialista ya que al tener una extensa agricultura la política agraria común de Europa (PAC) estimó que para elevar su nivel de vida, que era el más bajo de España, necesitaba ayudas que se canalizaron como Planes de Empleo Rural (PER) y fondos de formación cuya realización, aparte de una deficiente administración que sigue rodando por los tribunales, facilitaba el control de la población rural, o no rural, que a través de los ayuntamientos facilitaba la acreditación de jornadas para la percepción de la prestación del desempleo agrario.



Para dar cierto lustre al Estatuto éste empieza con un preámbulo en el que se reivindica la figura de Blas Infante como “padre de la patria andaluza”, un notario que, al parecer, terminó convirtiéndose al Islam, y que en 1883 intervino en la Constitución de la primera república española, la federal, que terminó con más pena que gloria.



También el Estatuto andaluz recoge de Blas Infante la bandera blanca y verde y el escudo con la leyenda: “Andalucía por sí, para España y la Humanidad” aprobados ambos por la Asamblea de Ronda de 1918 y el himno publicado por la Junta Liberalista de Andalucía de 1933 en tiempos de la II República.



El himno dice cosas que, como andaluz, me dejan perplejo, pues comienza diciendo que la bandera blanca y verde vuelve, tras siglos de guerra, a decir paz y esperanza a la gente de esta tierra. Por lo visto la bandera almohade vuelve a Andalucía como símbolo de paz y esperanza, cuando afortunadamente la reconquista acabó con la toma de Granada en 1492 por los Reyes Católicos. También dice que “los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz, que a los hombres, alma de hombres les dimos”. Seguramente el Sr. Infante esperaba a unos almohades que nos conquistaran de nuevo y no que vinieran en pateras. Para mí: puro dislate.

Comentarios Casas Viejas 25/feb/20 14:54 h. El articulista termina con la expresión: "Puro dislate". No puede estar mas acertado. Ahora bien, se queda corto, peca de prudente. Lo que cuenta/interpreta de Andalucía es exportable a otros puntos de este país en la órbita de los Estados fallidos. ¿Que se puede esperar de un país donde cadenas dentales como iDental extraían dientes sanos para cobrar los implantes?. ¿Que se puede esperar de un país donde el 76% no cree/confía en la justicia?. Donde la "sentencia" del jerezano Pedro Pacheco acaba de cumplir 34 años con plena vigencia. La España corrupta se vistió de largo al dia siguiente de decir el ministro Carlos Solchaga que en España se podía hacer uno rico en cuatro dias. Lo de las puertas giratorias y la entrega del carnet de socialista de Miguel Boyer llegaría después. ¿Que se puede esperar de un país donde Cáritas saca adelante a 6 millones de desgraciados?. Los que su revolución termina en la panadería de la esquina. Menos mas que el casoplon de P. Iglesias pasará a multipropiedad, según ha dicho la F. "Guru-Gú". Por otra parte llama la atención que el articulista no menciona una circunstancia tan transcendental como la Andalucía del voto cautivo. Igual lo ha dejado para un segundo articulo. O el voto con la pezuña del ínclito ex Consejero Gaspar Zarrías. O los resultados de la piedra Rosetta aplicada a Manuel I "El egipcio"/Chavez. O los liberados sindicales que no distinguian un gambón de Huelva de una gamba de San Lucas pero que igualmente se ponían las botas. O los que se gastaban la pasta en visitas a señoritas de honra distraida. O el asar una vaca con billetes. Una cosa está clara. El articulista tiene que seguir hablando de Andalucía. En inteligencia que si en España hubiera guionista con lo que escriba seriamos una potencia en cine. Y en ese plan.

