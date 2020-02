La escuela online de inglés Papora regala un año de escuela a 8 niños Comunicae

lunes, 24 de febrero de 2020, 09:33 h (CET) La escuela online de idiomas Papora ha decidido que además de obtener beneficios de sus muchos estudiantes en España y América Latina que aprenden inglés en su plataforma, quería comprometerse en una causa no lucrativa. Así, este año ha decidido donar el 5% de sus ingresos a United World Schools La escuela online de idiomas Papora ha decidido que además de obtener beneficios de sus muchos estudiantes en España y América Latina que aprenden inglés en su plataforma, quería comprometerse en una causa no lucrativa. Así, este año ha decidido donar el 5% de sus ingresos a United World Schools.

La misión de United World Schools es 'enseñar a los que tienen menos recursos' ofreciendo educación a los niños en comunidades remotas y marginadas que de otra manera no tendrían la oportunidad de ir a la escuela '. El resultado es que 8 niños del sudeste asiático podrán cursar un año entero de escuela este año gracias a Papora.

Según UNICEF, "casi mil millones de personas entraron en el siglo XXI sin poder leer un libro o firmar sus nombres y dos tercios de ellas son mujeres". De hecho, si hablan de los más pequeños, según datos recientes arrojados por UNICEF, 175 millones de niños en el mundo en edad preescolar no están matriculados en la escuela. Por suerte, la ayuda al desarrollo de la primera infancia ha aumentado en los últimos años, de 1.3 mil millones de dólares en 2002 a 6.8 mil millones de dólares en 2016.

En 2017, el UIS estimó que más de 617 millones de niños en todo el mundo, o dicho de otro modo, seis de cada diez niños y adolescentes en edad escolar primaria y secundaria inferior no alcanzan niveles mínimos de competencia en lectura y matemáticas.

Por eso son tan importantes iniciativas como la de Papora, de ayudar a personas de países con menos recursos a poder acceder a un bien tan primario y decisivo para sus vidas y para el mundo en general.

La apuesta por la educación no es solo un asunto ético y de solidaridad, sino que además tiene un impacto económico y social de gran importancia. Por ejemplo, según begintoread.com, dos tercios de los estudiantes que no saben leer con soltura en el cuarto grado van a terminar en la cárcel.

Jake Stainer, el CEO de Papora procedente de Reino Unido, ha dicho unas palabras al respecto de la donación de la empresa:

“Para mí es importante que nuestra empresa dé resultados, pero siempre sin descuidar el lado humano que le hemos dado desde el principio a Papora. Mientras muchas personas desde su casa con su ordenador pueden ir mejorando su inglés, no deberíamos ignorar que hay familias en todo el mundo que sueñan con poder escolarizar a sus hijos en estudios básicos.”

El compromiso de Papora no se limita a esta acción puntual, pues la empresa desde su fundación en el año 2015 ha tenido iniciativas solidarias, apadrinando incluso a estudiantes con dificultades económicas para que tuvieran la oportunidad de mejorar su inglés y acceder a mejores puestos laborales para un futuro mejor.

La iniciativa de Papora es muy positiva, porque demuestra que las empresas cada vez se conciencien más de la responsabilidad social corporativa.

