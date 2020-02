¿Cuáles son las probabilidades de que España gane la Eurocopa 2020 de fútbol este verano? Razones para el optimismo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 24 de febrero de 2020, 11:26 h (CET)



Nunca antes una selección nacional de fútbol había ganado de manera consecutiva una Eurocopa, un Mundial y de nuevo la Eurocopa. Esta hazaña la consiguió la Selección Española de Fútbol ganando consecutivamente la Eurocopa de 2008 de Austria y Suiza con Luís Aragonés al mando, el Mundial de 2010 en Sudáfrica y la Eurocopa de 2012 en Polonia y Ucrania, en ambas ocasiones con Vicente del Bosque como seleccionador.



Después de este “triplete” histórico, en las siguientes competiciones internacionales, la Selección Española no dio la talla que se esperaba. En el Mundial de 2014 celebrado en Brasil, la Selección Española no pasó de la fase de grupos, en la Eurocopa de 2016, en Francia, cayó eliminada en octavos contra Italia y en el Mundial de 2018, celebrado en Rusia, España fue eliminada en la fase de grupos sin perder ningún partido pero con una crisis institucional donde hubo un polémico cambio de seleccionador en medio de la competición.



Con este panorama, ¿qué posibilidad tiene la Selección Española para ganar la Eurocopa de este año 2020? Como hemos podido comprobar, hay una tendencia descendente en la última década. Sin embargo, hay razones que invitan al optimismo y a apostar de manera favorable por la Selección un casino online en España.



Por una parte, la Selección cuenta con Luís Enrique como seleccionador nacional. Después de un paréntesis a causa del fallecimiento de su hija, el técnico gijonés vuelve a coger las riendas del combinado nacional. Luis Enrique ya ha demostrado en su paso por el FC Barcelona que las competiciones europeas se le dan bien, habiendo ganado con el combinado catalán la Champions, la Supercopa de Europa y el Mundial de Cubles.



Por otra parte, aunque jugadores importantes de era dorada de la Selección ya se han retirado, como Casilllas, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Fernando Torres o David Villa, se está gestando una nueva generación de jugadores, algunos ya consagrados y otros con una trayectoria prometedora. De Gea es clave en la portería del Manchester United. Tanto Sergio Ramos como Busquets siguen incombustibles en el Real Madrid y en el FC Barcelona respectivamente. Y Diego Costa sigue con el olfato goleador intacto en el Atlético de Madrid. Como jugadores revelación tenemos a Valverde en el Real Madrid, que es un fijo en todos los onces de Zidane o el resurgimiento de Ansu Fati como delantero en el FC Barcelona. Además, el Athletic de Bilbao cuenta con el velocísimo Iñaki Williams.



Ya por último, estamos ante el inicio de una nueva década. Fue en el inicio de la década pasada cuando comenzó la mejor etapa de la Selección Española y del fútbol español. Quizá sea este el comienzo de la segunda gran etapa del combinado nacional. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Atlético prolonga su fiesta remontando al Villarreal Correa, Koke y João Félix dieron el triunfo a los colchoneros (3-1) Simeone: "Es importante ganar partidos importantes; genera ilusión y credibilidad para el trabajo realizado" Simeone ha correspondido a las recientes alabanzas recibidas por parte de Leo Messi Messi convierte los pitos en aplausos Un póquer del argentino en el debut de Braithwaite destroza al Eibar El Getafe también sueña en Europa Los 'azulones' desactivan al Ajax con gol de Deyverson y Kenedy En-Nesyri rescata un empate en Cluj 1-1 del Sevilla en la ida de los dieciseisavos