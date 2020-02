Inaugurarán biblioteca en Puebla con el nombre de nuestro colaborador Abel Pérez Rojas La biblioteca Abel Pérez Rojas contará con libros de interés general con especial orientación hacia las artes Redacción Siglo XXI

El próximo 1 de marzo a las 14:00 horas, el Centro Cultural D'Los inaugurará su biblioteca, la cual llevará el nombre del escritor poblano nacido en Tehuacán: Abel Pérez Rojas.



Centro Cultural D'Los es un esfuerzo privado cuya sede es un edificio antiguo que data del siglo XVII, marcado con el número 506 de la calle 5 sur, Centro Histórico de la capital poblana, el cual cada vez más es punto de encuentro para la sociedad en general.



En el Centro Cultural D'Los hay presentaciones, talleres y eventos que combinan las bellas artes y la ciencia. De acuerdo con María Anger, artista plástica poblana, fundadora y directora del Centro Cultural D'Los, se decidió que la biblioteca de ese espacio llevara el nombre de Abel Pérez Rojas, como un reconocimiento a la dedicación y empeño que ha mostrado el también educador permanente en el fortalecimiento de la cultura en nuestro país, principalmente de Puebla, así como sus aportes teóricos en diversas áreas del saber y por su obra literaria, en particular la poesía.



"Se eligió a un escritor vivo - dijo Anger- para que sea un vínculo de interacción e inspiración para la comunidad que se conforme en torno a nuestra biblioteca".



Abel Pérez Rojas (Tehuacán, Puebla, México. 1970) es escritor, educador y productor multimedia. Es autor de varios poemarios y múltiples artículos de opinión sobre temas diversos que se publican en medios de comunicación impresos y digitales.



Pérez Rojas es doctor en Educación Permanente, en el 2006 conformó un proyecto internacional denominado Sabersinfin.com, el cual es una plataforma multimedia centrada en el saber.



Autor de los poemarios: De la brevedad al intento, Provocaciones al impulso y a la razón, Píldora Roja, Resurgir de la cera, entre otros.



También es autor de Educar(SE). Aportes a la educación para el siglo XXI.



Ha sido reconocido como Tehuacanero Distinguido e Hijo Pródigo de aquel municipio, en el 2019 recibió en Madrid de parte de la Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica (CIINOE) el Premio Iberoamericano "Chamán" de Comunicación, Cultura, Oralidad y Oralidad Escénica.



Abel Pérez Rojas ha realizado aportes teóricos en torno a la tecnología, la convivencia humana y la educación permanente.

