Así es la suite de hotel más grande de América Latina

La Suite Presidencial del hotel Tivoli Mofarrej de Sao Paulo Brasil, se ubica en el piso 22 de un edificio frente a la avenida Alameda Santos, en el elegante barrio de Jardins.



A menos de una manzana de la avenida Paulista -la más concurrida de la ciudad y el mayor centro financiero de Brasil-, la impresionante habitación tiene 750 m2, lo que le otorga el título de “la suite de hotel más grande de América Latina”. Con grandes vistas panorámicas -frente a la plaza Alexandra de Gusmão y el parque Trianon- cuenta con cocina, escritorio, comedor, sala de estar, tres dormitorios y dos baños.







De su gran espacio y sus exclusivos servicios han disfrutado numerosos personajes, desde miembros de varias casas reales y delegaciones oficiales de gobierno hasta celebridades como Donatella Versace, Mick Jagger, Lady Gaga, Kenzo o Catherine Deneuve, entre otras.



Este enorme espacio a más de 60 metros de altura, y muy cercano a las boutiques más elegantes de la Rua Oscar Freire, fue recientemente renovado, con un diseño que busca la armonía entre el verde, la pureza y la simplicidad del brasileño, con el frenesí de la vida urbana.







Inspirado en la contemporaneidad brasileña a través de tonos terrosos y materiales naturales -lino, algodón, cerámica y artesanía local-, destaca especialmente la luz natural y se estimula las vistas a la avenida Paulista. Las columnas de hormigón aportan un aire moderno y urbano a los ambientes, y conectan simbólicamente el interior con el exterior.



En la nueva disposición, la decoración y distribución de los espacios se orientan hacia las vistas panorámicas, destacando especialmente la renovación de la habitación principal: un espacio grande, único, integrado y muy luminoso, con vistas al parque Trianon.



La suite cuenta, además, con novedosos sistemas tecnológicos, como una sala multimedia con pantalla retráctil de 120 pulgadas y dos Ipads que controlan el sistema de sonido, iluminación y temperatura.







Otro punto destacado es la sostenibilidad, parte del mobiliario fue hecho con madera reciclada, y varias piezas están firmadas por diseñadores brasileños, como las lámparas de Jader Almeida, los taburetes de Sérgio Rodrigues y los sillones de Percival Lafer, que se integran con muebles de los años 50, cuidadosamente preservados e integrados.



También las pinturas y otras instalaciones artísticas están hechas por diseñadores brasileños como obras de autor, reforzando la autenticidad y comodidad que transmite todo el proyecto, según infobae.







Por todo ello, no sorprende que los World Travel Award 2018, considerados los ‘Oscar del turismo’, eligieran a esta suite como la mejor de Brasil.



La pregunta es cuánto cuesta pasar la noche en esta exclusiva suite. La respuesta es: entre 6.500 y 9.000 euros, según la ocasión Eso sí, además de la excelencia del espacio, la tarifa incluye un trato prémium, ya que los huéspedes acceden a masajes en Anantara Spa y a servicios de concierge las 24 horas, entre otros beneficios.

