El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha recalcado este sábado que "es importante ganar partidos importantes", como el reciente frente al Liverpool, porque eso "genera ilusión" y también otorga "credibilidad para el trabajo" que realiza su plantilla a diario.



"Siempre es importante ganar partidos importantes. Genera ilusión, credibilidad para el trabajo que viene realizando. Pero ellos también saben que, en el fútbol como en la vida, lo que hiciste ayer quedará para la historia. Pero vivimos del mañana, mañana nos enfrenta a un equipo que está creciendo", ha comentado el 'Cholo' Simeone en rueda de prensa.



Así se ha referido al Villarreal CF, su inminente adversario en la jornada 25 de LaLiga Santander y "que ha tenido muy buenos resultados sobre todo fuera de casa" en las últimas semanas. "Obviamente que nos generará llevar el partido adonde nosotros creemos que les podemos hacer daño, para seguir en esa línea ascendente que venimos a partir del partido con el Granada", ha insistido el técnico colchonero.



Además, Simeone ha correspondido a las recientes alabanzas recibidas por parte de Leo Messi. "Son opiniones de la gente cuando desarrolla lo que piensa de un compañero, de un colega, de un amigo. En este caso, agradecer sus palabras", ha dicho al respecto.



"Soy muy respetuoso con las cosas buenas que puedan hablar y con las cosas negativas que puedan hablar. Entonces, no quiero festejar porque son palabras de Messi. Me quiero hacer explicar bien con lo que digo...", ha reflexionado sobre el delantero culé, a quien Simeone ya ha elogiado muchas veces en el pasado.



Por otra parte, Simeone ha analizado la progresión de Renan Lodi. "Es normal, es un chico joven que venía de competir en una Liga diferente. Luego llega al Atlético y se encuentra con mucha información y con la necesidad de ganar siempre", ha descrito su evolución.



"Ha habido muchísimos partidos en Liga y también en Champions que lo ha hecho bien, y otros partidos en que lo he sacado según la situación porque asó lo he entendido. No hay otra forma que seguir trabajando porque las situaciones, a base de repetirlas, le aparecen", ha proseguido.



Mientras, Simeone se ha alegrado de ir recuperando a los lesionados. "Me ilusiona que están todos en la plantilla porque nos hace mas competitivos. En las ausencias de Costa, de João Félix, de Lemar, etc., ha aparecido la presencia de Correa y Vitolo", ha recordado.



Sobre Correa y Vitolo, precisamente, ha destacado que están "en crecimiento" y que "han aprovechado sus oportunidades" en citas de enjundia. "Esto nos genera competencia, que es lo que necesita un equipo para competir. Esta competencia interna es lo que genera que un plantel pueda crecer desde lo colectivo", ha afirmado Simeone, para luego charlar sobre los altibajos de su afición este curso.



"Es normal que la gente conviva con la molestia de los malos resultados, con la exigencia de que el equipo salga de los resultados negativos. Y cuando vienen resultados positivos, todo lo contrario; ahí tenemos que mantener el equilibrio. El equipo tiene que estar siempre preparado para mantener la regularidad, que es lo que cuesta más en el mundo con todo", ha asegurado, aludiendo al 1-0 sobre el Liverpool.



"Yo siempre entiendo que, de la misma manera que uno se entristece con las derrotas, tiene que festejar las victorias. Pero en este caso, ha sido un primer tiempo y todavía queda el segundo", ha matizado sobre una eliminatoria de octavos de final que se decidirá en Anfield.



Por último, Simeone no ha señalado a ningún candidato concreto para la pelea por las posiciones europeas. "Es clarísimo que hay muchos cruces importantes porque LaLiga empieza a ser cada vez mas corta; hay menos partidos, y las necesidades aparecen. Hay muchos equipos que están muy bien y que van a competir hasta el final", ha concluido.