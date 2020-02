Ofertas de Alcampo que No te Querrás Perder

Alcampo, el supermercado más barato en la mayoría de ciudades de España, tiene un surtido de productos de gran calidad. De manera regular, la cadena publica un folleto con sus mejores ofertas, ciertamente competitivas. Si todavía no has oído hablar de Alcampo, estás en el lugar adecuado, porque vamos a contarte todo lo que necesitas saber sobre tu nuevo supermercado favorito.



Alcampo: Ahorro Contra la Crisis

Elegir bien dónde hacer la compra puede suponer un ahorro de más de 1000 euros al final del año, tal y como revela la encuesta que cada año realiza la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) sobre el precio de la cesta de compra básica.



Para elaborar su informe, la organización tiene en cuenta el precio de la compra en cada uno de los supermercados. La cesta básica se compone de los siguientes alimentos: lácteos, huevos, carne, verduras, cereales, azúcares, aceite o manteca, frutas y otros (por ejemplo, café o sal).



El estudio de 2019 constata que el gasto en alimentación anual por familia supera los 5000 euros, una cifra muy alejada de la cantidad que desembolsaban los españoles en los años anteriores a la crisis. Las familias buscan el ahorro por miedo a que la recesión vuelva a repetirse. Pero eso no es todo, porque también han aprendido a gestionar su economía de manera eficiente. Si te preocupa el ahorro, echa un vistazo a las ofertas de Alcampo en rabato.com.





Acerca de Alcampo

La cadena, que forma parte de Auchan Retail, inició su actividad en nuestro país en el año 1981 en Zaragoza. En 1996, adquirió todos los establecimientos Sabeco. En la actualidad, la compañía cuenta con 60 hipermercados y 307 supermercados. Su plantilla se compone de más de 20.000 colaboradores. Además, la cadena tiene en su catálogo más de 2.000 productos ecológicos, y lleva invertidos 3.600 millones de euros en compras a proveedores españoles.



Descuentos Destacados de Alcampo

La cadena oferta tantos productos que es complicado destacar solo algunos. En sus folletos, encontrarás infinidad de descuentos en alimentación, hogar, jardín, mascotas, juguetes... Además, dependiendo de la época del año, Alcampo realiza diferentes campañas promocionales, como, por ejemplo, las de Navidad, verano, Halloween, etc.



La pasada campaña, ambientada en San Valentín, estaba destinada a hacer del 14 de febrero un día más especial que de costumbre. Chocolate, velas, champagne… ¡Todo lo que puedas imaginar!



En el folleto actual, vigente hasta el 26 de febrero, destaca la garrafa de aceite de oliva Carbonell de 5L a 11,99 Euros, el fresón de Huelva a 1,99 Euros (bandeja de 400g), el robot-aspiradora Roomba 606 a 179 Euros y las deportivas Adidas Grand Court a 39,99 Euros el par.



¡Todo lo que buscas está en Alcampo! Y lo mejor de todo: a precios imbatibles.





Compra en Alcampo

Si te preocupa tu economía, pero no quieres dejar a un lado la calidad, Alcampo es tu supermercado. Para saber cuál es el establecimiento más cercano, solo necesitas dirigirte a su sitio web oficial, donde podrás encontrar un buscador de tiendas. En Alcampo, llenarás tu carro por mucho menos dinero de lo habitual. Si todavía no te lo crees, dirígete a uno de sus establecimientos y haz la prueba. ¡Tantos españoles no pueden estar equivocados!