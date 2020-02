wefox presenta su modelo de negocio en la Semana del Seguro de Inese Comunicae

viernes, 21 de febrero de 2020, 16:08 h (CET) Del 25 al 27 de febrero, la insurtech líder en Europa expondrá en Ifema su marketplace digital con el que ya trabajan más de 2.500 corredores en toda Europa La insurtech líder en Europa, wefox, estará presente en la Semana del Seguro de Inese que se celebrará del 25 al 27 de febrero en el centro de Convenciones Norte-Ifema de Madrid. En ella, la insurtech alemana dará a conocer su marketplace digital que conecta a las corredurías con las compañías de seguros para brindar a los asegurados una experiencia más beneficiosa, simplificada e intuitiva.

Con wefox, los corredores accederán a un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM) que no solo permitirá detectar sus necesidades con más facilidad, sino también que los brokers puedan centrarse en mejorar el asesoramiento y la experiencia del cliente.

De este modo, la insurtech se suma a la transformación del sector asegurador con un enfoque de negocio en el que el corredor es el auténtico protagonista. En palabras de su Head of Sales en España, Juan Antonio Costa, “el sector asegurador está a punto de protagonizar un cambio radical hacia un mundo más digital y la Semana del Seguro es el mejor escaparate para dar a conocer un modelo con el que revolucionar el ámbito de la mediación, empoderar al consumidor y priorizar la experiencia de cliente”.

Gracias a esta digitalización de los seguros, los corredores pueden trabajar de manera más eficiente y dedicar más tiempo a sus clientes, además de aumentar sus beneficios al tiempo que siguen siendo independientes. Pero no son las únicas beneficiarias. Las aseguradoras y clientes también. Las primeras podrán acceder a un mercado de corredores más amplio y, en consecuencia, tener un mayor crecimiento, mientras que los clientes acceden a un servicio híbrido, donde se combina la consulta presencial con la digital, en la que se facilita la gestión de las pólizas desde la aplicación.

Actualmente más de 500.000 clientes ya disfrutan de estos servicios en los seis países en que opera la compañía. En los próximos meses, wefox llegará a nuevas ciudades españolas además de a países como Francia o Benelux tras haber cerrado en 2019 una ronda de financiación por importe de 235 millones de dólares, la mayor operación de este tipo para una insurtech europea.

