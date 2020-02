El 100% de la flota mundial de Schneider Electric será eléctrica

Schneider Electric sigue avanzando con su compromiso hacia la neutralidad de carbono uniéndose a la iniciativa EV100, que tiene como objetivo reemplazar 14.000 coches de empresa por vehículos eléctricos (VE) en 2030. Schneider Electric se ha unido a tres de las iniciativas de The Climate Group, la EV100, RE100 y EP100 para alcanzar la neutralidad de carbono en 2025 y las cero emisiones en 2030 Avanzando en su compromiso por construir un mundo descarbonizado, Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado que se suma a la iniciativa EV100 de The Climate Group, con el objetivo de lanzar una política de Flota Verde que busca reemplazar el 100% de sus flotas por vehículos eléctricos (VE) en 2030. El anuncio coincide con el lanzamiento del Informe Anual Progress and Insights 2020, que muestra que la demanda de vehículos eléctricos está en alza y que las organizaciones donde estos modelos se encuentran disponibles están avanzando hacia sus objetivos de sostenibilidad.

Según un informe especial de IPCC, si se quiere limitar el cambio climático a 1,5°C a nivel global, las emisiones globales de CO2 deben reducirse en un 45% en 2030. La movilidad eléctrica, junto con la descarbonización, la descentralización y la digitalización de la energía, es clave para alcanzar este futuro.

Sin embargo, la adopción de la movilidad eléctrica es más lenta de lo que debería. Con este compromiso, Schneider Electric quiere demostrar que un cambio rápido es posible. Para 2030, Schneider Electric reemplazará 14.000 coches de empresa en más de 50 países por vehículos eléctricos. En el mismo período, la compañía también instalará infraestructuras de carga en sus principales oficinas y fábricas, con instalaciones insignia que mostrarán la innovadora arquitectura de movilidad eléctrica de la plataforma EcoStruxure de Schneider Electric con tecnologías microgrid, gestión de activos y nuevos sistemas de gestión de la energía.

La iniciativa EV100 es una fantástica palanca para lograr la neutralidad de carbono en las operaciones para 2030

En 2019, Schneider Electric aceleró su estrategia climática. En particular, el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en su propio ecosistema en 2025 y las cero emisiones en 2030, como parte de su objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5°C. Uniéndose a la iniciativa EV100, liderada por The Climate Group y que reúne a empresas influyentes, Schneider Electric se ha comprometido a reducir las emisiones directas de CO2 de sus coches de empresa a cero para 2030.

Schneider Electric se ha unido a tres de las iniciativas de The Climate Group, la EP100, la RE100 y la EV100, que implican transformaciones complementarias para reducir las emisiones de las operaciones a cero en 2030, en línea con la trayectoria climática 1,5°C. En 2017 Schneider Electric se unió a:

La iniciativa EP100: doblar la productividad de la energía para 2030, tomando como referencia una línea base de 2005, fijando el ambicioso objetivo de doblar el resultado económico de cada unidad de energía consumida.

La iniciativa RE100: usar el 100% de electricidad renovable en 2030 con un objetivo intermedio del 80% en 2020. El progreso en este sentido se informa en el Impacto de Sostenibilidad de Schneider Electric (SSI).

“Las compañías globales juegan un papel muy importante en la aceleración de la transición energética. Uniéndose a las iniciativas EP100 y RE100 y colocando el uso de energía inteligente en el centro de su estrategia de negocio, Schneider Electric ya está dando ejemplo,”dijoHelen Clarkson, CEO de The Climate Group. “Nos entusiasma que Schneider Electric ahora también se una a la iniciativaEV100, convirtiéndose en una de las, esperamos, multitud de empresas que suscriban los tres compromisos, demostrando que energía limpia e inteligente y transporte van de la mano.”

La movilidad eléctrica no es un nuevo concepto, sino una realidad para muchos empleados de Schneider Electric

Con soluciones de carga desarrolladas desde hace algunos años y disponibles en muchas instalaciones de todo el mundo, los empleados de Schneider Electric han sido de los primeros en adoptar la movilidad eléctrica. Por ejemplo, en Alemania, Schneider Electric ha ayudado a transformar el EUREF Campus en un escaparate para la energía baja en CO2 y la movilidad, lo que ha permitido alcanzar el objetivo libre de carbono FUTURE 2050 de Alemania 30 años antes de lo previsto. Los empleados de Schneider Electric que trabajan en el campus EUREF forman parte de las 150 empresas e instalaciones dedicadas a la investigación que se benefician de esta infraestructura preparada para el futuro.

Dentro de Schneider Electric, países como Noruega ya han dado el paso y han empezado a ofrecer a sus trabajadores el poder utilizar vehículos eléctricos para sus necesidades profesionales. Esta transformación, que se llevará a cabo en más de 50 países en los próximos 10 años, obviamente cambiará los hábitos de muchos nuevos empleados.

Invirtiendo y colaborando con startups de e-Mobility para acelerar la transición global hacia el VE

Además de la transición eléctrica de su propia flota de vehículos, Schneider Electric también ayuda a otras compañías a hacer esa transición invirtiendo y colaborando con startups como eIQ Mobility, que ofrece servicios de consultoría y software centrados en la electrificación de flotas, y DST, que proporciona logística como servicio con flotas eléctricas y cuenta con más de 16.000 vehículos eléctricos. Además, Schneider Electric también es inversora y partner de Volta, cuyo innovador modelo de negocio hace posible la carga gratis de VE para propietarios de inmuebles y conductores a cambio de publicidad.

Sobre el EV100

EV100 es una iniciativa global de The Climate Group que reúne a empresas con visión de futuro comprometidas con la aceleración de la transición a los vehículos eléctricos (EV), para que el transporte eléctrico sea “la nueva normalidad” para el 2030. El transporte eléctrico ofrece una solución importante al cambio climático, así como la reducción de la contaminación atmosférica y acústica. Las empresas pueden liderar a través de sus decisiones de inversión e influenciar a millones de empleados y clientes en todo el mundo. Al unirse a EV100 aumentan la demanda, impulsan el despliegue masivo y hacen que los coches eléctricos sean más rápidamente asequibles para todos. En la adopción de vehículos eléctricos corporativos, El Grupo del Clima trabaja en estrecha colaboración con los asociados regionales Ceres y la Alianza de Líderes del Clima del Japón.

Acerca de The Climate Group

La misión del Grupo del Clima es acelerar la acción climática para lograr un mundo de no más de 1,5°C de calentamiento global y un mejor futuro para todos. Lo hacen reuniendo extensas redes de empresas y gobiernos que modifican los mercados y las políticas mundiales. Se centran en las mayores oportunidades mundiales de cambio, llevan la innovación y las soluciones a gran escala, y crean ambición y ritmo. Son una organización internacional sin ánimo de lucro, fundada en 2004, con oficinas en Londres, Nueva Delhi y Nueva York. Están orgullosos de formar parte de la coalición We Mean Business. Visitar TheClimateGroup.org y seguir en Twitter @ClimateGroup y Facebook @TheClimateGroup.