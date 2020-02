Riot Games desvela nuevos detalles de las Efigies Comunicae

viernes, 21 de febrero de 2020, 15:24 h (CET) Son herramientas de seguimiento de estadísticas que registran, conmemoran y exhiben los logros de los invocadores. Gracias a los comentarios de la comunidad, Riot ha mejorado las estadísticas que se analizan, han creado el pase de serie y algunas Efigies se podrán adquirir con esencias azules Las estadísticas son una parte fundamental del historial de un jugador de League of Legends desde hace varias temporadas. Su maestría y destreza con determinados campeones se pueden ver antes de empezar las partidas, algo que es de mucha utilidad para compañeros y enemigos para saber cuál puede ser el jugador más fuerte del equipo rival.



Con la intención de seguir mejorando el sistema de recopilación de estadísticas, Riot Games presenta las Efigies. Son herramientas de seguimiento de estadísticas que registran, conmemoran y exhiben los logros de los invocadores.



En el lanzamiento habrá dos series de Efigies disponibles: una serie inicial y la serie 1. Cada serie contiene un set de tres Efigies por campeón, aunque Riot tiene pensado lanzar más en un futuro cuando recopile la información necesaria para saber qué estadísticas interesan más a los jugadores.



Los invocadores comenzarán a registrar sus estadísticas en cuanto desbloqueen la Efigie correspondiente. Cuando alcancen una meta (como, por ejemplo, 50 chilenas con Lee Sin), aparecerá un mensaje emergente visible para todos los jugadores en partida que celebrará ese logro.



Tanto las Efigies, como la maestría de campeón se mostrarán a otros jugadores en el resumen de jugador. El resumen de jugador aparecerá en dos sitios diferentes: en la parte trasera de la tarjeta en la pantalla de carga y en la pantalla de muerte.



Cada set puede contener dos tipos de Efigies, comunes y especiales:

Las Efigies comunes registran el progreso en estadísticas aplicables a cualquier campeón (como eliminaciones y monstruos épicos asesinados).

Las Efigies especiales registran estadísticas únicas de cada campeón. Por ejemplo, la Efigie "Francoaturdidor" de Ashe registra la cantidad de veces que se ha acertado una definitiva a larga distancia.

Aquí se puede consultar la lista completa de Efigies especiales que hay por el momento.



La cantidad de Efigies comunes y especiales determina el precio de cada set. Las Efigies comunes añaden 75 RP al precio cada una, mientras que las especiales añaden 200 RP. Por ejemplo, la serie 1 contiene sets con 3 Efigies especiales y costará 600 RP por campeón, mientras que un hipotético set futuro con dos comunes y una especial, costaría 350 RP.



Tres formas de mejorar la experiencia de las Efigies

Tras el anuncio en 2019 de las Efigies, Riot ha escuchado las opiniones de la comunidad y ha decidido trabajar en tres aspectos clave para mejorar el nuevo sistema:

Crear estadísticas que reflejen mejor las destrezas de los jugadores y resulten más interesantes. Para solucionarlo, Riot ha añadido dos Efigies especiales más por campeón a los sets de lanzamiento, haciendo hincapié en capturar los momentos más espectaculares de cada invocador.

Ofrecer formas de desbloquear Efigies sin necesidad de gastar RP. Para ello, Riot ha creado la serie inicial de Efigies. Los sets de la serie inicial se desbloquean por campeón y estarán disponibles de forma permanente por 2500 esencias azules o 225 RP. La serie inicial incluye las siguientes Efigies comunes: Eliminaciones (asesinatos y asistencias), Estructuras destruidas (torretas e inhibidores) y Monstruos épicos asesinados (Barón, Dragones y Heraldos de la Grieta).

Proporcionar descuentos a los jugadores que juegan muchos campeones distintos. Así pues, en el lanzamiento se podrá conseguir un pase de serie, que desbloquea con un gran descuento y de forma instantánea, todas las Efigies de una serie para todos los campeones.

Para esta nueva herramienta, Riot Games ha tenido muy en cuenta la opinión de los jugadores. En los últimos meses, han recopilado la información que les llegaba para mejorar y adaptar el sistema a lo que pedían los invocadores de League of Legends.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.