Mariposa Verde amplía su catálogo con nuevos pendientes de circonitas, que serán tendencia para este 2020 Comunicae

viernes, 21 de febrero de 2020, 09:57 h (CET) Los pendientes, en general, son accesorios muy personales y en Mariposa Verde, bisutería con gran trayectoria en el sector, ofrecen una gran variedad de modelos que se adaptan a cualquier persona que le guste este tipo de complementos: cortos, largos, aros… una gama de pendientes únicos y con un acabado especial Este año 2020 viene cargado de novedades en joyería como son los pendientes de circonitas, piezas de plata que llaman la atención y pueden utilizarse para un look de cada día. Sigue predominando la elegancia, sencillez, delicadeza y el minimalismo, pero cada vez está irrumpiendo con más fuerza la combinación con joyas XL.

Estos pendientes son piezas únicas y de alta calidad que tienen acabados de plata de ley 925 y están compuestos por circonitas con brillo. Las circonitas son piedras sintéticas de origen artificial con un parecido razonable a los diamantes, una mayor entrada de luz a la piedra y un brillo y color espectacular. Estas joyas son la alternativa perfecta a los exclusivos precios de los diamantes debido a su fantástica durabilidad.

Los pendientes de circonitas son la unión perfecta entre la estética y la practicidad, las joyas perfectas para el día a día, con una influencia minimalista, hechas con mucho amor y con un precio económico.

Son sutiles y elegantes, además de tener un diseño versátil, por lo que también pueden ser utilizados en ocasiones especiales. Mariposa verde tiene diferentes modelos de pendientes de circonitas, tanto cortos como largos, muy estilosos, sencillos y de caída natural, favoreciendo así el movimiento. En el caso de los pendientes largos, la forma del rostro es la que más influye en la decisión de llevar este tipo de pendientes ya que no es lo mismo tener un rostro largo y estrecho, que ovalado o redondo. Este tipo de joyas son muy fáciles de combinar con otras del mismo tono.

Por último, este tipo de joyas son una apuesta segura para regalar en cualquier ocasión tanto por su precio como por su diseño único.

