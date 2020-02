Gran Via Business & Meeting Center reflexiona sobre la oficina flexible y el coworking Comunicae

viernes, 21 de febrero de 2020, 08:17 h (CET) Desde Gran Via Business & Meeting Center analizan cómo se comparan ambos modelos, analizando las dos ofertas y viendo en qué circunstancias se ha de escoger cada uno El mundo de los espacios de trabajo está en continúa evolución, permitiendo que se desarrollen nuevas y diferentes opciones de modelos de entornos laborales que marcan el ritmo de este entorno tan dinámico. El modelo de espacio de coworking o la reciente oficina flexible son los principales ejemplos de cómo las empresas buscan formas de fomentar el trabajo sin perder de vista las ventajas que mejor se pueden adaptar a su modelo de negocio.

Para entender de manera más concreta en qué consisten cada uno de estos workspaces, Gran Via Business Center recomienda señalar sus principales características:

Oficina Flexible

El modelo de oficina flexible se basa en un espacio de oficina privado y gestionado por una compañía particular. Conocidas también como centros de negocios, por lo general, sirven de sede para corporaciones así como medias y grandes empresas que buscan ahorrar costes en instalaciones ubicadas lejos de sus centros principales de negocio.

A diferencia de las oficinas tradicionales, una oficina con servicios suele estar completamente amueblada que está configurada y lista para funcionar nada más se instala la empresa. Un ejemplo de ello es el caso de Gran Via Business & Meeting Center, situada en Barcelona, y que ofrece un modelo de Flexi-Working que sigue totalmente esta filosofía de workspace.

Además, este modelo de oficinas con servicios tienen un aspecto más corporativo o profesional. El ambiente y los colores serán mucho más moderados en comparación con un espacio de coworking y su diseño está pensado para ofrecer una mayor privacidad a los usuarios. Esto puede ser bueno en muchos casos, ya que puede permitir un trabajo más independiente, tranquilo y directo.

Coworking

El modelo de coworking, por otra parte, busca ofrecer un modelo de trabajo flexible pero enfocado principalmente a autónomos, emprendedores, nuevas empresas y empresas de menores dimensiones que en otros modelos de workspaces. Su principal característica gira alrededor de los espacios abiertos en los que se pueden encontrar los escritorios de los usuarios, permitiendo la libre interacción entre los miembros del espacio de coworking.

Estos espacios de trabajo tienen normalmente a un administrador que se encarga de incorporar nuevos miembros, mantener el ambiente de trabajo propio de un espacio abierto e iniciar la colaboración entre los miembros, con la organización regular de eventos.

Una vez se tienen definidos estos dos grandes ejes de modelos de espacios de trabajo, detallaremos las principales ventajas que poseen ambos, para hacer más sencilla la elección de un modelo de espacio de trabajo a todos aquellos indecisos:

Ventajas de un oficina flexible con servicios

Hay muchos beneficios asociados a este modelo:

- Ubicación de los centros de oficinas, a menudo en el área principal de negocios de una ciudad.

- Costes más bajos que los alquileres y arrendamientos de oficinas tradicionales.

- Conveniencia y facilidad de configuración.

- Plazos de alquiler más cortos que los arrendamientos de oficinas tradicionales

- Los gastos de mantenimiento están incluidos en las cuotas.

- Se proporciona apoyo administrativo.

- Se dispone de un espacio privado para reunirse con clientes y realizar reuniones.

Ventajas de un coworking

Los espacios de coworking son la opción de muchas empresas de reciente creación por las siguientes razones:

- Máxima flexibilidad, que permite entrar y salir cuando quiera al usuario de este modelo de espacio.

- Bajo coste con opciones de bajo compromiso en el alquiler del espacio de trabajo.

- Los espacios de coworking están diseñados para ofrecer altos niveles de interacción social y colaboración entre sus usuarios.

El traslado a un nuevo espacio de trabajo es un gran movimiento que hay que calibrar en todas sus dimensiones. Es necesario considerar aquello que realmente se necesita e investigar las opciones, ventajas y desventajas de cada centro o espacio disponible en la ubicación que interesa. En el mundo de hoy, hay un espacio para cada tipo de negocio, y es un requisito indispensable invertir el tiempo necesario para encontrarlo.

