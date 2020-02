El mejor Soul llega con Judith Hill al Festival Cultura Inquieta 2020

Judith Hill, considerada una de las grandes voces del soul norteamericano, recalará en el Festival Cultura Inquieta el jueves 16 de julio. Una parada en su gira europea para mostrarnos por qué presume de tener una de las mejores voces de la música afro-americana y uno de los directos más poderosos de la escena internacional del Soul.

La cantante de Los Ángeles fue una de las protagonistas de las historias reales que reflejó el cineasta Morgan Neville en su galardonada película documental 'A veinte pasos de la fama' (2013) sobre los cantantes que hay detrás de grandes estrellas, cinta que obtuvo el Óscar al mejor largometraje documental y el Grammy a la mejor película musical.

Judith Hill ha sido corista habitual de Stevie Wonder, George Benson y Prince, entre otras rutilantes estrellas de la música afroamericana.

Éste último artista fue su gran mentor en sus dos últimos años de vida, al producirle un disco y convertirla en su corista principal. Asimismo, Hill también participó en la gira de Michael Jackson 'This is it' (2009), donde cantó 'I just can’t stop loving you' a dúo con el rey del pop.

También cantó 'Heal the World' en el funeral de Jackson. Acosado por la prensa, Prince les dijo a los periodistas: «No me hagáis las preguntas a mí, hacédselas a Judith Hill. Pronto será tan famosa que nunca más os atenderá».

Actuará en Getafe acompañada por los músicos que forman su grupo para esta gira europea: Robert Hill (bajo), Michiko Hill (teclado) y Michael White (batería). Myra Washington (coros) y Jessica Childress (coros).