Bionike da los consejos para acabar con el acné en adultos

El acné es una enfermedad de la piel que a menudo se suele asociar con el periodo adolescente, pero algunos factores como el estrés, la contaminación o los cosméticos muy grasos hacen que puedan aparecer granitos en edades ya adultas. Bionike, la firma nº1 de cosmética en Italia, aporta algunos tips para eliminar el acné, a la vez que presenta sus mejores productos para acabar con ese problema y lucir un mejor rostro Limpieza bien profunda. Si se tiene una piel grasa y con tendencia al acné es muy importante seguir una rutina de limpieza diaria muy rigurosa. Lo ideal es hacerla dos veces al día (mañana y noche). Las aguas micelares o un exfoliante 2- 3 veces por semana son una buena opción.

Utilizar productos NO comedogénicos (que no producen puntos negros) u oil free. El aceite no hará más que engrasar la piel haciendo que aumente la aparición de granitos.

Buscar la crema hidratante perfecta. No es cierto que las pieles grasas o con acné no necesiten crema hidratante; están faltas de grasa, pero puede que necesiten agua.

Uso de protectores solares específicos para el cutis acneico, tanto para prevenir el daño del sol, como para evitar las posibles marcas.

Ingesta de tomate. Algunos alimentos, como el tomate, son buenos para las pieles con acné, gracias a su acidez y al licopeno (un poderoso antioxidante que contiene) es un remedio seguro para ayudar en el tratamiento del acné.

Comer chocolate y alimentos grasos, muy de vez en cuando y en pequeñas cantidades.

Maquillaje específico. Las texturas en espuma o en polvo son las que mejor se adaptan a las pieles acneicas, aunque si el acné es muy notorio, se necesita un maquillaje en forma de corrector con minerales, que le permitan a la piel respirar.

Nutricosmética. La piel acneica no solo hay que cuidarla desde el exterior, existen numerosos productos para hacerlo también desde el interior, como por ejemplo algunas cápsulas con diferentes vitaminas y Zinc.

AKNET Azelike PLUS

Fórmula cosmética en gel potenciada por la combinación de ácido azelaico, retinoide de nueva generación (HPR) y alfa-hidroxiácidos. Estos activos, con propiedades queratolíticas, bacteriostáticas y seborreguladoras, ayudan a contrarrestar la formación y el desarrollo de los comedones (puntos blancos y negros), reduciendo la obstrucción de los folículos pilosebáceos. Mantiene bajo control la proliferación del Cutibacterium acnes*, previniendo los efectos proinflamatorios y la formación del biofilm. Formulado para actuar sobre las manifestaciones de la piel con tendencia acneica y sobre posibles marcas residuales, incluso en el adulto. No comedogénico testado bajo control dermatológico.

ACTEEN Gel Limpiador Purificante Tubo 200ml

Gel espumante con aclarado para limpiar en profundidad la piel seborreica y con tendencia al acné.

El efecto exfoliante creado por la presencia de microgránulos limpia en profundidad sin irritar, facilita la eliminación de las células muertas superficiales, reduce las impurezas de los folículos sebáceos y ayuda a prevenir la formación de puntos blancos, puntos negros y granos. Con su pH ligeramente ácido mantiene el equilibrio de la piel, volviéndola tersa, fresca y limpia.

ACTEEN QUICK PEN Tratamiento Loción Anti-imperfecciones Tubo 10ml

Tratamiento local intensivo para utilizar directamente en las imperfecciones y favorecer una desaparición más rápida. Está envasado en un práctico aplicador tipo pluma, se seca rápidamente y permite una aplicación precisa, incluso varias veces al día. Gracias a la presencia de activos específicos, tiene un efecto purificante y astringente.

ACTEEN HYDRAMAT Crema Sebonormalizante Tubo de 40ml

Crema hidratante estudiada para las pieles grasas y con tendencia al acné. Absorbe el exceso de sebo y regula eficazmente la secreción del mismo, ayudando a combatir la apariencia brillante de la piel grasa. Contiene una fórmula ligera y ultrafresca enriquecida con activos específicos para inhibir el crecimiento microbiano; además, absorbe rápidamente e hidrata sin dejar residuo graso. Testada como no comedogénica.

