Aumenta la demanda de productos espía, según ELSETEC

jueves, 20 de febrero de 2020, 16:34 h (CET) Las tiendas online de productos de espionaje están experimentando un notable incremento en sus ventas. Elsetec, tienda online líder del sector, desvela las claves de este fenómeno ELSETEC, tienda de productos de espionaje, en estos dos primeros meses del 2020 viene observando un incremento considerable en la demanda de productos espía. Las razones son diversas, recogiéndose aquí las más importantes.

Autoprotección personal y del hogar

Hoy en día, en un mundo donde se necesita probar los hechos, la vigilancia y el contraespionaje cobran una gran importancia para sus usuarios, quienes experimentan la necesidad de salvaguardar sus bienes y protegerse ante cualquier ataque a su intimidad y a la de sus seres queridos.

Es por ello que la demanda de este tipo de productos ha propiciado que ELSETEC y otras conocidas tiendas espía de referencia en España, estén de enhorabuena por este crecimiento sostenido de sus ventas. Estas empresas ofrecen su asesoramiento experto de gran valor al estar constituidas por profesionales con muchos años de experiencia en el sector de seguridad, ayudando a todas aquellas personas que quieran protegerse ante intrusiones de todo tipo.

Elsetec asesora a sus clientes desde su tienda de artículos espía en Alicante, contando con todos los dispositivos que cualquier particular o empresa pueda necesitar en materia de espionaje y contraespionaje.

Productos espía más demandados

Dentro del extenso y variado catálogo de productos espía, hay una serie de dispositivos que están siendo especialmente demandado últimamente, como son las cámaras espía.

Desde estas tiendas espía se ofrece una gran selección de distintos tipos de cámaras espía, que pueden instalarse o dejarse en cualquier lugar o incluso portarse autónomamente. Puede encontrarse gafas espía con cámara oculta incorporada, relojes de pulsera con una lente en miniatura que pasa totalmente desapercibida y otros objetos cotidianos como llaveros de coche, mandos de control, mochilas y un largo etcétera.

Son muchos los profesionales del mundo de la seguridad, como los detectives privados y la misma policía, quienes suelen solicitar personalizaciones de este tipo de cámaras para su uso en su actividad. Que junto a el servicio de plataforma GPS con localización permanente a tiempo real, son los servicios que mas demandan los profesionales de seguridad.

De hecho, la plataforma GPS, también permite a las empresas poder seguir su flota de vehículos para controlar los servicios, tiempos de entregas y distribución, de forma que puedan conocer la situación en tiempo real, especialmente hoy en día, donde la rapidez y la calidad del servicio es esencial para todo negocio.

Por otro lado, no solo ofrecen la posibilidad de controlar los servicios, sino que permiten la protección y localización de personas, que, por su situación, necesiten especial atención.

Es por ello que, personas con enfermedades como el Alzheimer, o discapacidades cognitivas, pueden requerir de este tipo de dispositivos, que día a día van expandiéndose tanto en residencias de ancianos como en hospitales y centros de salud, así como en domicilios particulares. Por otro lado, la inseguridad ciudadana y nuevas amenazas han hecho que los padres se planteen el uso de este tipo de dispositivos para proteger a sus hijos, con el fin de poderles localizar en caso de producirse imprevistos.

Otro de los productos estrella dentro de las tiendas del ramo del espionaje son las grabadoras de audio espía, que permiten realizar grabaciones propias, así como guardar notas y recordatorios de una forma discreta. Por esa razón ofrecen grabadoras totalmente ocultas o miniaturizadas que permiten su ocultación o su acción de una forma totalmente discreta, con el fin de obtener la información o las pruebas que se necesitan.

Por último, pero no menos importante, estas tiendas también ofrecen productos de contraespionaje orientados a profesionales de la seguridad, con estos productos se vuelve sencillo descubrir si se está siendo espiado, y localizar todo aquel dispositivo con el que se está realizando espionaje.

Cada día, más empresas invierten en este tipo de dispositivos para proteger sus bienes, productos y secretos empresariales; desde la instalación de una cámara oculta en una oficina o local, como instalar un localizador GPS en un complemento de ropa o camuflar un micrófono oculto en cualquier objeto, contando con las mejores marcas y productos, el usuario tendrá las mejores garantías en materia de seguridad y protección.

ELSETEC ofrece sus servicios en línea, disponiendo de una larga experiencia en asesoramiento e implantación de productos de seguridad, vigilancia y contraespionaje.

