Rakuten TV lanza el canal TV infantil en su sección AVOD Comunicae

jueves, 20 de febrero de 2020, 14:25 h (CET) El nuevo canal infantil se une a los actuales canales, Películas y Rakuten Stories, para ampliar el contenido gratuito de la plataforma Rakuten TV, una de las plataformas de Video-On-Demand líderes en Europa, ha anunciado hoy el lanzamiento de su nuevo canal para AVOD (VOD con publicidad): TV infantil. Con la llegada de este nuevo canal temático, Rakuten TV amplía considerablemente su catálogo actual en la sección Free con más de cien episodios gratuitos, que estarán disponibles en la plataforma desde hoy.

El nuevo canal llega en colaboración con diversos estudios de animación, tales como, Aardman Animations -ganador de varios Premios Óscar®-, Milimages, Motion Pictures y la plataforma educativa Lingokids, para ofrecer una amplia variedad de contenido infantil con títulos como La oveja Shaun, Molang y Glumpers. Además de un amplio catálogo de entretenimiento de calidad para los pequeños de la casa, Rakuten TV ofrecerá también programas educativos para aprender inglés, entre los que se incluyen Learning Time with Timmy y Lingokids Song for Kids.

La llegada del nuevo canal gratuito se suma al lanzamiento de los canales Películas y Rakuten Stories el pasado mes de octubre, que ofrecen clásicos de Hollywood y contenido exclusivo y original de Rakuten TV, como Matchday: Inside FC Barcelona, MessiCirque, Inside Kilian Jornet y el documental Andrés Iniesta – El héroe inesperado, que se estrenará próximamente.

El fundador y CEO de Rakuten TV, Jacinto Roca, afirma: “Es realmente emocionante para nosotros ofrecer a nuestros usuarios una mayor variedad de contenido gratuito. Nuestra estrategia evoluciona junto a los hábitos de consumo y los intereses de nuestros usuarios. Mantenemos nuestro compromiso de ofrecer una variedad de títulos atractivos y entretenidos, a través de nuestras adquisiciones y nuestro contenido original en estos canales temáticos”.

La llegada del nuevo canal se enmarca en la continua expansión del modelo de negocio de Rakuten TV para ofrecer un amplio catálogo de contenido de calidad de forma gratuita y con publicidad. Rakuten TV es la primera plataforma que combina los modelos TVOD (VOD transaccional) y AVOD (VOD con publicidad) en Europa.

Rakuten TV

Rakuten TV es una de las plataformas de Video-On-Demand líderes en Europa. Ofrece un servicio de TVOD (VOD transaccional) que ofrece una auténtica experiencia cinematográfica, con los últimos estrenos y en la mejor calidad audiovisual. También incluye una sección AVOD (VOD con publicidad), Rakuten TV Free, con una lista de canales temáticos que abarcan clásicos de Hollywood, contenido local, exclusivo y temático, todo ello de forma gratuita.

Rakuten TV está disponible en 42 países y forma parte de Rakuten, Inc., una de las empresas de servicios de Internet líderes en el mundo, y que ofrece una amplia variedad de servicios para consumidores y negocios, con un foco en el e-commerce, el fintech y el contenido digital. Rakuten, cuya sede central se encuentra en Japón, es el patrocinador del FC Barcelona, los Golden State Warriors de la NBA, la Copa Davis y la Spartan Race, entre otros.

