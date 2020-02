La empresa Alapizarra apuesta por muebles "eco-friendly" para oficinas Comunicae

jueves, 20 de febrero de 2020, 14:37 h (CET) La sostenibilidad en la decoración se está convirtiendo en una pieza clave en la continua lucha por mantener un trato respetuoso con la naturaleza. Empresas como Alapizarra apuestan por trasladar al entorno laboral esta importancia con muebles "eco-friendly" Ya es habitual hablar de sostenibilidad en ámbitos como el de la moda, la gastronomía o la energía. Pero la llegada de la etiqueta eco-friendly al mundo de la decoración es relativamente nuevo. Y más si se trata de mobiliario también para la oficina, un lugar que, al menos tradicionalmente, no ha evolucionado al mismo tiempo que el resto del mundo del diseño.

Por eso, la firma italiana Papirho llega a España de la mano de la colaboración entre Magnetron y Alapizarra como una auténtica revolución no solo en el mundo del diseño, sino también en esa dimensión de responsabilidad social y corporativa cada vez más exigible a las empresas: la de transformar un sistema de producción obsoleto, y poco beneficioso para el medio ambiente, por otro que apueste por el reciclado y el respeto al medio ambiente.

Esta firma se centra es cuatro conceptos básicos como son la ligereza, la simplicidad, la elegancia y la adaptabilidad. A partir de ahí crea muebles eco y objetos de decoración realizados en un papel rugoso, de aspecto similar al cartón marrón de las cajas de embalaje, y que ha sido sometido a un proceso especial que le dota de una altísima resistencia. No solo al peso, pues algunos de sus productos llegan a soportar hasta 300 kgs, sino que ese tratamiento especial hace que la superficie sea también resistente a las salpicaduras de agua y humedad, por lo que sus posibilidades de uso son ilimitadas (menos, claro está, para el exterior).

Además, todos estos objetos, desde las lámparas a los taburetes, sin olvidar el producto estrella, el banco-cama que incluye hasta colchón, son muebles plegables que se transportan con facilidad y se recogen hasta quedar en un tamaño muy reducido, pues funcionan como un libro, tipo fuelle.

¿Qué ventajas tienen estos muebles para el ámbito de la oficina y el trabajo? En primer lugar, sus diseños, sencillos y modernos, los hacen perfectos para cualquier entorno, no solo doméstico, sino también profesional. Su aspecto minimalista y a la vez natural y eco es ideal para todo tipo de ambientes y decoración ya sea ya sea industrial, vintage, nórdico o incluso clásico. Además, se tratan de muebles para espacios reducidos. Sus posibilidades de plegado y extensión les confiere un alto grado de adaptabilidad a espacios transformables y a ocasiones diferentes ya sean en co-workings, locales multiusos, eventos, oficinas y despachos a los que se quiera dar un toque diferente.

Y por supuesto, su resistencia y originalidad que los hace únicos y que por ello los convierte en auténtico centro de atención en cualquier lugar y momento. Pero si por algo destacan los diseños de Papirho es, por supuesto y ante todo, por su apuesta firme y clara por un mundo del diseño ecológico que, por fin, llega también al entorno laboral.

