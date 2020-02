Ria Money Transfer se une a la red del servicio de correos austriaco gracias a su asociación con bank99 Comunicae

jueves, 20 de febrero de 2020, 14:09 h (CET) La operadora, líder en transferencias de dinero, ofrecerá sus servicios en 400 oficinas del servicio postal austriaco y en 300 de las sucursales de sus socios Ria Money Transfer, una empresa de envíos de dinero líder en el sector, filial de Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ:EEFT), ha anunciado hoy su asociación estratégica con bank99, la entidad que presta servicios bancarios y financieros al servicio de correos austriaco (Österreichische Post). A través de esta asociación, sus clientes podrán realizar transferencias internacionales de forma segura, desde cualquiera de las 700 sucursales del banco en oficinas del servicio de correos y de sus socios en el sector, y a través de la red global de Ria, compuesta por 397 000 ubicaciones en 160 países.

La asociación forma parte de la estrategia de Ria para convertirse en el socio preferido de oficinas de correos y grandes empresas que quieran ofrecer seguridad en los envíos de dinero, transparencia y un amplio catálogo a sus clientes. Del mismo modo, representa una oportunidad para que Ria ofrezca sus competitivos precios y tipos de cambio a clientes en Austria. Al mismo tiempo, los clientes de bank99 ganan acceso a la omnipresente red de retirada de efectivo de Ria, así como a su red de depósitos en cuenta, líder en el sector, que amplía el rango de opciones de divisas y métodos de entrega.

Georg Pölzl, director ejecutivo de Österreichische Post, declaró: "Es rápido, seguro y cómodo, es decir, todo lo que un cliente espera de una transferencia. Ria Money Transfer es el socio ideal para bank99, ya que, desde el primer momento, ofrece a los clientes esas características y un servicio de primer nivel".

Para Juan Bianchi, vicepresidente y director ejecutivo de Euronet Executive: "Nuestra asociación representa una oportunidad inmejorable para reforzar nuestra presencia en Austria y, sobre todo, para hacer honor al historial de Österreichische Post, que se afana en acortar distancias y promover la igualdad. De cara al futuro, confiamos en que nuestra colaboración con bank99 nos permita aumentar la comodidad de nuestro servicio y los productos que ofrecemos a nuestros clientes".

El lanzamiento oficial tendrá lugar el 1 de abril de 2020, y las sucursales seleccionadas comenzarán a ofrecer el servicio a partir del 4 de mayo de 2020.

Según el Banco Mundial, se calcula que en 2018 se enviaron 6200 millones de USD mediante transferencias desde Austria, con Alemania, Serbia, Hungría, Bosnia y Herzegovina, Polonia y República Checa como principales destinos.

Acerca de Ria

Ria, filial de Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), es un operador líder del sector de las transferencias de dinero. La empresa está firmemente comprometida con sus clientes y sus comunidades, y ofrece transferencias de dinero rápidas, seguras y accesibles a través de una red con más de 397 000 puntos de distribución en 160 países y online a través de www.riamoneytransfer.com.

Para obtener más información, visitar www.corporate.riafinancial.com.

Acerca de Österreichische Post y bank99

Österreichische Post es el principal proveedor de servicios postales y logísticos de Austria. Su actividad principal comprende el transporte y la entrega de cartas, envíos directos, documentos impresos y paquetería, además de ofrecer numerosos servicios logísticos e innovadoras prestaciones en Internet. Su red de sucursales ofrece a los clientes productos y servicios de gran calidad en los ámbitos bancario y de las telecomunicaciones.

A partir del 1 de abril de 2020, Österreichische Post ofrecerá servicios bancarios y financieros en más de 400 sucursales a través de bank99, y de otras 1350 a partir del 4 de mayo de 2020.

Österreichische Post cuenta con presencia internacional en otros 9 países europeos.

Contacto:

Stephanie Taylor

staylor@eeft.com

913-327-4200

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.