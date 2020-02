Cuatro destinos para unas vacaciones de Semana Santa diferentes Comunicae

jueves, 20 de febrero de 2020, 12:21 h (CET) WeRoad ofrece experiencias a viajeros inquietos que quieren conocer personas interesantes a la vez que descubren destinos con un enfoque original y sorprendente Se dice que la primavera altera a más de uno, y por ello, WeRoad, la comunidad nacida para revolucionar la forma de viajar, propone un plan diferente para disfrutar de una Semana Santa muy especial.

La primavera es una de las estaciones favoritas para viajar, tanto si se trata de una visita a la naturaleza o un itinerario por una gran urbe.

Un destino con gran carga cultural para visitar es India, uno de los países más poblados del mundo, ubicado en el sur del continente asiático. Innumerables mercados, templos y monumentos llenan esta cultura llena de espiritualidad y filosofía. Desde la bulliciosa Nueva Delhi hasta Varanasi a orillas del rio Ganges. Es un país que no da descanso: el Taj Mahal, la impresionante ciudad rosa de Jaipur o Udaipur, con sus múltiples lagos, conocida como la “Venecia del Este” son algunas de las paradas que encontrar en el camino.

Para los que quieran conocer el espíritu de La Habana, en Cuba, lleno de color y ritmo, WeRoad ofrece un viaje lleno de relax y aventura por el día, con un toque de fiesta por la noche. Una oportunidad irresistible para conocer las aguas cristalina de Cayo Jutías, rutas por el parque natural de Topes Collantes o iniciarse en el submarinismo por las costas de Cayo Santa María. El Valle de los Ingenios lleno de cultivos de azúcar ofrece unas vistas impresionantes.

Para los que comparten el exotismo por el sudeste asiático, Indonesia es un destino clave. Este país formado por más de 17.000 islas, ubicado en la misma línea del Ecuador, es el cuarto más poblado del mundo y posee una gran diversidad cultural que lo convierte en la opción ideal para empezar a conocer esta parte del mundo. Hay muchas posibilidades: conocer Yakarta, excursiones a los volcanes en los amaneceres, descubrir templos centenarios como el de Borobudur o indagar en el Bosque de los Monos de Ubud, todo ello acompañado de impresionantes paisajes naturales y una temperatura de lo más agradable.

Dentro de Turquía, hay dos importantes paradas que un viajero debe conocer: la multicultural ciudad de Estambul, llena de arte y arquitectura que han hecho historia y la impresionante región de Capadocia, única en el mundo por sus formaciones geológicas. Los turistas pueden aprovechar la oportunidad de sobrevolar el impresionante Parque Nacional de Göreme en un globo aerostático, observar la ciudad de Uçhisar o ver en persona las maravillas de la Mezquita Azul y la Basílica de Santa Sofía.

WeRoad, más que una forma de viajar

WeRoad es una comunidad con la que viajar de forma diferente, apartando la figura del turista, para dar paso a la del viajero: personas inquietas que buscan aventuras singulares y conocer el mundo, a la vez que forman parte de un equipo liderado por un coordinador de aventura.

La compañía cuenta con un equipo de profesionales que crea itinerarios, programas y experiencias tras un arduo análisis de campo en el destino. Los viajes son diseñados uno a uno, ofreciendo una gran flexibilidad: no se imponen los itinerarios al grupo, sino que los viajeros tienen la oportunidad de proponer actividades, además de elegir con quién vuela y desde dónde, según sus necesidades o presupuesto.

