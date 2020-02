Tratamientos estéticos con láser son tendencia en los centros médicos de Málaga Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 20 de febrero de 2020, 09:30 h (CET)



De acuerdo a sondeos realizados por varias encuestadoras de comprobada reputación, España es uno de los países de Europa que destaca por la cantidad y calidad de tratamientos médicos estéticos no invasivos e innovadores. De todas las ciudades la que lleva la batuta es Málaga, la cual en la actualidad es tendencia por los tratamientos con láser, tanto para reparar como para el cuidado de la piel.

Actualmente existe una gran variedad de tratamientos de belleza que garantizan resultados extraordinarios, aún cuando no necesitan intervenciones quirúrgicas. Sin lugar a dudas, la medicina estética está logrando significativos avances en los últimos años, los tratamientos con aplicación láser son la prueba más evidente de esto.

Indistintamente de la zona a tratar, en el cuerpo o en el rostro, gracias a las distintas propiedades que tiene el láser, así como sus múltiples usos, es posible que los profesionales de la medicina puedan ofrecer un sinnúmero de alternativas para la reparación o el cuidado de la piel. El láser es una de las técnicas más novedosas de la medicina estética que ha llegado para quedarse y por mucho tiempo.

El láser consiste en la aplicación de luz por la emisión estimulada de la radiación. Esta luz procede de una misma fuente, y se transfiere en una sola frecuencia o una misma longitud de onda, y en una misma dirección mediante un haz paralelo y estrecho. Esto es lo que hace, es que el láser trabaja mediante un efecto fototérmico, es decir, que calienta la zona a tratar.

En el mercado existen distintos tipos de láser y para diferentes aplicaciones, las cuales van a depender de la capacidad de penetración de la luz que emiten, y del punto del cuerpo o la cara hacia donde se dirijan.

La filosofía es la calidez, confort y la privacidad De acuerdo a los últimos sondeos realizados, España está en los primeros lugares de preferencia de los países de Europa donde se realizan más tratamientos estéticos por año, sobre todo en servicios estéticos para los cuales se emplean novedosas técnicas como la aplicación de láser.

En todas las ciudades se pueden encontrar los mejores centros donde aplican tratamientos para el cuidado de la piel y el cuerpo, sin embargo, la medicina estética Málaga ha venido destacando porque cuenta con los más excelentes profesionales, con la más alta experiencia y formación. Además porque poseen la más innovadora tecnología, como el láser Fotona, el cual garantiza óptimos resultados a corto y medio plazo.

La filosofía en este tipo de clínicas está basada en diversos aspectos fundamentales, como la calidez, el confort, la privacidad y la tranquilidad, las cuales conviven de manera muy estrecha con la tecnología. A esto se suman las mejores instalaciones y un personal médico de alto nivel, que es seleccionado no sólo por su experiencia y formación, sino por su valor humano, lo que es más valorado por aquellos pacientes que buscan un nivel de servicio y de atención excepcionales.

En algunos centros de salud especializados ofrecen la posibilidad al paciente de tener la primera consulta gratis, en la que los profesionales conocen las inquietudes y los objetivos que la persona quiere alcanzar, de tal manera que se pueden hacer las recomendaciones oportunas.

Los procedimientos más destacados Los tratamientos estéticos que ofrecen las clínicas en Málaga son muchos y muy variados, pero sobre todo innovadores y no invasivos, con los últimos avances tanto en procedimientos estéticos integrales, como faciales y corporales. Están los que son para combatir el acné, inductores de colágeno para aumentar los pómulos o corregir el mentón, carboxiterapia para las ojeras, y bioplastia o biolifting facial, entre otros.

Además de los tratamientos corporales, están los que se realizan con láser para la flacidez corporal, facial y estrías, hilos tensores vasculares, liposucción, depilación de distintas zonas, arrugas, hiperhidrosis, antiaging 4D, ultralifting, ultratone dreamshaper, D-finitive EVO y protocolo Eve Lom, y más, tanto para mujeres como para hombres.

También están los tratamientos de blanqueamiento vulvar, rejuvenecimiento y sequedad vaginal, que también suponen el uso de tecnología avanzada y de última generación. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Necesito unas lentes progresivas? Las gafas progresivas son un tipo de monturas cuyos cristales han sido estudiados para solventar las dificultades de la vista cansada En más del 50% de los casos no se llega a identificar el agente causal de las encefalitis Cada año se diagnostican en España unos 600 nuevos casos de encefalitis Ventajas de la medicina estética Es conveniente que le hagas caso a tus pensamientos Las caídas superan a los accidentes de tráfico como principal causa de lesión medular traumática Las caídas causan actualmente el 65% de estas lesiones ¿Por dónde pasa el futuro de nuestra salud? Es recomendable dormir las horas suficientes para que nuestro cuerpo se recupere de forma adecuada