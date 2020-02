Javier Erro, nombrado Chief Financial Officer de Lola Market Comunicae

miércoles, 19 de febrero de 2020, 16:12 h (CET) Experto en auditoría, dirección financiera y desarrollo de negocio, ha trabajado como director financiero de sociedades enfocadas en la inversión en energías renovables (Private Equity) y como auditor Senior en Deloitte Lola Market, plataforma para la compra online de alimentación, ha incorporado a Javier Erro como Chief Financial Officer (CFO) donde liderará la estrategia financiera y la gestión de las inversiones y capital de la compañía.

Javier ha trabajado como CFO en ITHAKA PARTNERS/TPG gestionando la dirección financiera de sociedades enfocadas en la inversión en energías renovables (Private Equity). Anteriormente fue consultor Senior durante más de 8 años en Deloitte, donde trabajó como jefe de equipo de proyectos de auditoría de cuentas anuales individuales y consolidadas de compañías cotizadas y multinacionales.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto y Certified Management Accountant (CMA), cuenta con una dilatada experiencia en auditoría, dirección financiera y desarrollo de negocio. Erro participa además en la dirección estratégica de BIOMASS BOOSTER, empresa biotecnológica con vocación internacional. “La incorporación y experiencia de Javier al equipo directivo de Lola Market refuerza y amplía la estructura de la compañía y estamos seguros que contribuirá a consolidar nuestra posición como la plataforma de referencia de e-Grocery”, ha declarado Luis Pérez del Val, fundador y CEO de Lola Market.

Sobre Lola Market

Lola Market ofrece un servicio de calidad en la compra online de productos de alimentación permitiendo realizar simultáneamente la compra en supermercados (como Lidl, Carrefour, Mercadona, Dia), mercados tradicionales y tiendas especializadas.

El cliente puede elegir entre una amplia selección de comercios disponibles en la web o la App del servicio. Una vez realizada la compra online, un personal shopper se encarga de elegir cuidadosamente cada uno de los productos de la lista de la compra que será entregada por un repartidor en 1h o en el momento que el cliente prefiera.

Lola Market se encuentra disponible en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Sevilla, Málaga, Murcia, Alicante, Zaragoza, Bilbao, A Coruña y Granada a través de más de 260 establecimientos, entre los que destacan supermercados de primera línea, mercados tradicionales y tiendas especializadas.

