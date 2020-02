Vegy Love Burger estará del 24 al 26 de febrero en el HIP 2020 de Madrid Comunicae

miércoles, 19 de febrero de 2020, 16:17 h (CET) Vegy Love presenta en HIP 2020 (IFEMA), su hamburguesa vegana Vegy Love Burger El sector Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafés) se reúne como cada año en el HIP Horeca Profesional Expo de Madrid, que tendrá lugar entre los días 24 y 26 de febrero.

Esta exposición profesional suele albergar las últimas tendencias e innovaciones en el sector de la hostelería y la restauración, concentrando a más de 30.000 profesionales y más de 500 expositores donde se presentan importantes novedades.

Este año, la exposición contará con el lanzamiento de la marca Vegy Love y su Vegy Love Burger, una hamburguesa vegana elaborada con proteína 100% vegetal a base de proteína de guisante.

Ideal para veganos y no veganos

Sus creadores definen la Vegy Love Burger como un producto capaz de conquistar no sólo a la comunidad vegana, sino a todo consumidor que aprecie un producto exquisito, de gran calidad y con excelentes propiedades nutricionales. Y es que actualmente, la salud suele ser una de las principales áreas en las que se fijan los consumidores a la hora de seleccionar qué productos llevar a su refrigerador o degustar en la mesa de los principales restaurantes.

No sólo sabor, la salud es lo primero

Vegy Love Burger además de cumplir con la filosofía del respeto y amor por el planeta y sus seres vivos, proporciona una textura, jugosidad y sabor que convence al paladar más exigente, aportando 23 gramos de proteína de guisante de gran calidad, sin colesterol, sin alérgenos y carente de todo gluten.

La empresa Vegy Love declara: "hemos puesto todo nuestro empeño en sacar un producto gourmet que deseen degustar veganos y no veganos. Nuestra hamburguesa no tiene nada que envidiar a la hamburguesa tradicional, sino todo lo contrario. Además de una textura y sabor increíbles, nuestra hamburguesa es muy saludable, pudiendo consumirse sin tener que temer al colesterol, ni a las peligrosas grasas saturadas. Estamos convencidos de poder conquistar el corazón de los consumidores más exigentes con un producto de calidad que además cuida de su salud".

Espíritu vegano

El veganismo gana cada día más adeptos en España, y es que se trata de una filosofía de vida que cautiva a los más preocupados por el medio ambiente y la sobreexplotación de los recursos naturales. Vegy Love es una empresa que integra en su ADN un profundo amor y respeto por el planeta Tierra, impulsando esta gama de productos veganos con los que poder ofrecer una nutrición saludable, libre de conservantes, colorantes y aditivos químicos, al mismo tiempo que más ecológica al no esquilmar los recursos naturales con medios productivos sostenibles.

"Siguiendo nuestra filosofía de amor y respeto por nuestro planeta hemos elaborado Vegy Love un Burger rico en proteínas más saludables, más ecológico, más respetuoso con nuestro planeta, más sostenible, exento de hormonas, restos de antibióticos y otros metabolitos nefastos propios de la proteína animal, es definitiva un producto más acorde con nuestra salud y más solidario y ecológico con nuestro planeta Tierra. Únete a nuestro grupo de amor y respeto por nuestro planeta. Si todos aportamos nuestro pequeño grano de arena conseguiremos una gran diferencia", concluyen desde Vegy Love.

Más información en: https://vegylove.com/

