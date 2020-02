United Way: La ciencia divierte a niños hospitalizados Comunicae

miércoles, 19 de febrero de 2020, 15:41 h (CET) Dentro del proyecto Science4All, el Hospital Niño Jesús de Madrid acoge un año más cuatro talleres desarrollados en el teatro del centro hospitalario en los que se acerca la ciencia de manera divertida a los menores ingresados. El objetivo principal de dicho proyecto es aliviar la estancia hospitalaria de los menores ingresados a través de talleres de ciencia, ayudando a despertar también las vocaciones científicas El proyecto, dirigido por United Way, cuenta con la colaboración en esta ocasión de la Fundación Telefónica y la Asociación Cienciaterapia.

En estos talleres, dirigidos por un Cienciaterapeuta y voluntarios de Fundación Telefónica, se realizan diferentes experimentos con materiales y reactivos de uso cotidiano, acercando la ciencia de una forma amena y divertida a los menores, sus familiares y acompañantes.

La tarea de los voluntarios, que han recibido una formación previa, es la de acompañar a los Cienciaterapeutas durante el desarrollo de los experimentos y, también, acompañar a los menores haciéndoles la experiencia más amena, consiguiendo, entre todos, olvidar la enfermedad y la estancia hospitalaria durante unas horas y disfrutar con la ciencia.

Fundación Telefónica apoya a United Way desde 2018 en proyectos educativos que mejoran la vida de los más vulnerables. Gracias a la convocatoria de Voluntarios Telefónica, United Way ha podido dar continuidad a la iniciativa Science4all y desarrollar proyectos de innovación educativa en entornos vulnerables. El compromiso de sus voluntarios facilita no solo el desarrollo de los proyectos, sino la implicación de los beneficiarios, ya que contagian su entusiasmo y energía para conseguir los objetivos de cada sesión.

Acerca de United Way

En United Way creen que toda empresa tiene la capacidad de generar un impacto positivo en su entorno más cercano. Para ello, identifican necesidades a nivel local sobre tres áreas concretas: educación, seguridad financiera y salud. Unen a las empresas con ONGs e Instituciones que trabajen sobre esas áreas. Desarrollan proyectos a medida dando respuesta a las necesidades detectadas y miden el impacto real creado en el entorno y sus beneficiarios.

Fundada en EEUU hace 130 años, United Way en la organización no lucrativa más grande del mundo, en cuanto a fondos privados. Trabajan por el bien común movilizando individuos, empresas y otras organizaciones para actuar y mejorar las condiciones de las comunidades alrededor del mundo. Movilizan a más de 3 millones de voluntarios al año - con la implementación de programas de voluntariado corporativo - y estan presentes en más de 40 países, a través de 1.800 delegaciones.

