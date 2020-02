El conocido Mercadillo del Gato llega por primera vez a Pamplona Comunicae

miércoles, 19 de febrero de 2020, 15:13 h (CET) Abriendo nuevos caminos, y después de más de 65 ediciones, el mercadillo más famoso, original y esperado de la capital llega en marzo a Pamplona para dar la bienvenida a la temporada de primavera con las nuevas tendencias. Más de 40 expositores cuidadosamente escogidos: moda para mujer, caballero, infantil, joyería, complementos, artesanía, cosmética, calzado, bisutería, arte, decoración... y mucho más. Tendrá lugar en el emblemático Hotel Tres Reyes del 5 al 8 de marzo El Mercadillo del Gato llegará por primera vez en una edición muy especial a Pamplona, para estrenar y llenar de color la temporada de primavera.

Esta edición abrirá sus puertas en el hotel más emblemático de Pamplona, el Hotel Tres Reyes, situado en la Calle Taconera, 1; en el Salón Princesa.

Madrid, San Sebastián, Bilbao, Sanxenxo, Vitoria,etc. A lo largo de los años, este exclusivo Pop Up, se ha convertido en el referente de los canales efímeros, con más de 65 ediciones realizadas. En sus múltiples stands, uno puede hacerse con las piezas más originales que llenarán de color y moda esta temporada.

Asimismo, la emblemática localización y la entrada libre, lo convierten en el plan perfecto para toda la familia.

Una manera original y diferente para ir de compras, donde esperan un sinfín de propuestas distintas, originales y prácticamente únicas, fuera de los canales estándar de las grandes superficies.

Mercadillo del Gato, dará la bienvenida primero que nadie a la primavera, por lo que, si uno quiere adelantarse y estrenar las tendencias de la nueva temporada antes que nadie, en el más original y mejor ambiente, no se puede dejar pasar esta ocasión.

En definitiva , el Mercadillo del Gato será la perfecta elección.

Los datos:

Del 5 al 8 de marzo

Horario: de 11h a 21h. Entrada libre.

Hotel Tres Reyes de Pamplona, Calle Taconera, 1.

Email: contacto@mercadillodelgato.es

Web: www.mercadillodelgato.es

Acerca del Mercadillo del Gato

El Mercadillo del Gato (llamado así porque a los madrileños se les apoda "gatos”) es el más renombrado e imprescindible Pop Up en España. Madrileño de nacimiento, de carácter itinerante y, por supuesto, efímero, se aloja en los edificios más exclusivos y emblemáticos de cada ciudad, como el Hotel The Westin Palace en Madrid, el Hotel Carlton de Bilbao u Hotel María Cristina de San Sebastián,etc. Todo un placer para sus fieles visitantes.

El Mercadillo del Gato incluye entre sus numerosos expositores cientos de originales artículos para todos los gustos: moda para mujer y hombre, complementos, joyería, peletería, cosmética, arte, decoración, bisutería, calzado, moda infantil, artesanía…

Facebook: @elmercadillodelgato

Instagram: @mercadillodelgato

