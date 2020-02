El Grupo KAIRÓS pone en marcha KAIRÓS Ventures, su nueva unidad de Corporate Venturing

KAIRÓS Ventures se crea para invertir y apoyar startups tecnológicas españolas en el ámbito digital. Los proyectos contarán con el apoyo tecnológico, comercial y económico de la empresa. La empresa invertirá en los proyectos seleccionados y ayudará en la búsqueda y entrada de otros inversores Grupo KAIRÓS, consultora boutique de referencia en proyectos de gestión de cambio organizacional, formación ejecutiva y desarrollo de software con más de 100 clientes en grandes cuentas y multinacionales, cerca de 500 empleados y presencia en 5 países, lanza KAIRÓS Ventures, su nueva unidad de Corporate Venturing que actuará como motor de innovación abierta del Grupo y que potenciará la relación comercial e inversión en startups enfocadas al sector de las nuevas tecnologías en el ámbito digital.

Con esta iniciativa, el Grupo KAIRÓS pone en marcha el desarrollo de su estrategia de innovación abierta a través de un modelo de “Corporate Venturing”, con el objetivo de detectar y generar nuevas oportunidades de negocio que resulten beneficiosas para el Grupo, principalmente en su relación con los clientes y el mercado.

KAIRÓS Ventures estará centrada en la búsqueda de proyectos en el sector de las nuevas tecnologías de ámbito digital en diferentes áreas, entre otras:

- Plataformas digitales / Marketplaces

- Machine Learning: algoritmos, modelos predictivos, PNL, chatbots, sistemas conversacionales y otros

- Fintech / Insurtech / Edtech

- Y en general nuevas oportunidades de negocio que puedan aportar valor e innovación a la empresa y que tengan encaje con su línea estratégica.

Forma de aplicar a KAIRÓS Ventures

La iniciativa es un programa continuo con candidatura abierta durante todo el año y para participar en esta nueva iniciativa del Grupo KAIRÓS, las empresas deberán presentar su candidatura a través de la web http://ventures.kairosds.com

A partir de ese momento, el comité de inversión formado por directivos de la empresa seleccionará los proyectos con los que se iniciaría el proceso inversor correspondiente.

Este programa ofrece:

- Apoyo comercial mediante acceso y conocimiento del mercado nacional y exterior con la posibilidad de validar productos y servicios en clientes del Grupo

- Inversión de capital con tickets de inversión hasta 100.000€ en función de la tipología y fase de los proyectos, y apoyo en la búsqueda de coinversión si fuera necesario

- Apoyo tecnológico mediante la dedicación de equipos técnicos específicos en el desarrollo y lanzamiento de productos como inversión en especie (“Tech for Equity”) y el uso de la plataforma tecnológica y plan de formación (KAIRÓS Way of Working)

Carlos Moure, CEO del Grupo KAIRÓS ha comentado: “KAIRÓS Ventures es una iniciativa orientada a dinamizar los procesos de innovación abierta del Grupo KAIRÓS mediante la conexión directa con startups para captar talento, tecnología y nuevos modelos de negocio que aporten valor a ambas partes”.

