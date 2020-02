El área Laboral de Grant Thornton arrasa en las nominaciones de los Premios Iberian Lawyer

Más de una veintena de nominaciones prueban la potencia del asesoramiento jurídico laboral, liderado por la socia directora Aurora Sanz. Las abogadas nominadas, todas mujeres, destacan en la práctica totalidad de categorías de Laboral reconocidas en los premios 21 nominaciones. Un número excepcional que prueba la fuerza y la capacidad de asesoramiento en materia jurídica laboral de Grant Thornton. La firma ocupa como nominada en casi todas las categorías de los Premios de Laboral de la revista jurídica especializada Iberian Lawyer.

La inclusión de las abogadas, todas mujeres, prueba además el alto nivel de especialización en esta materia, ya que las nominaciones destacan la labor en litigios, relaciones con sindicatos, casos no contenciosos, asesoramiento laboral a altos directivos, M&A, reestructuraciones, seguridad social, empleo en el sector público y derecho penal laboral.

Aurora Sanz, Socio Directora de Laboral de Grant Thornton, valora de manera muy positiva esta presencia relevante de la práctica laboral en uno de los premios más reconocidos del sector: "prueban el alto nivel de compromiso y dedicación de estas magníficas abogadas que trabajan con nosotros y también la confianza que nos otorgan cada vez más clientes de todo tipo de sectores para que nos ocupemos de su asesoramiento laboral al más alto nivel”.

Las nominadas son:

Law Firm of the Year

Grant Thornton.

Law Firm of The Year: Industrial / Trade Union relations.

Grant Thornton.

Lawyer of the Year: Industrial / Trade Union Relations

Aurora Sanz y Soraya Muñoz.

Law Firm of the Year: Litigation

Grant Thornton

Lawyer of the Year: Litigation.

Aurora Sanz, Soraya Muñoz y Alba Lladó.

Law Firm of the Year: (Non-contentious-Advisory).

Grant Thornton.

Lawyer of the Year: (Non-contentiuos / Advisory).

Aurora Sanz y Alba Lladó.

Law Firm of the Year: Agency Relationship.

Grant Thornton.

Lawyer of the Year: Agency Relationship.

Aurora Sanz, Soraya Muñoz y África Cruceta.

Law Firm of the Year: Top Management.

Grant Thornton.

Lawyer of the Year: Top Management.

Aurora Sanz y Soraya Muñoz.

Law Firm of the Year: Restructuring / Reorganisations.

Grant Thornton.

Lawyer of the Year: Reestructuring / Reorganisations.

Alba Lladó.

Law Firm of the Year: M&A and emplyment-related issues.

Grant Thornton.

Lawyer of the Year: M&A and employment-related issues.

Aurora Sanz y Soraya Muñoz.

Law Firm of the Year: Social Security.

Grant Thornton.

Lawyer of the Year: Social Security.

Aurora Sanz y Soraya Muñoz.

Law Firm of the Year: Public Sector Employment.

Grant Thornton

Lawyer of the Year: Public sector employment.

Aurora Sanz, África Cruceta y Soraya Muñoz.

Law Firm of The Year: Criminal employment law.

Grant Thornton.

Lawyer of the Year: Criminal employment law.

Soraya Muñoz.