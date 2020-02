Fortalecer la limpieza especializada, permitirá que los clientes busquen los servicios de Tn Centro Comunicae

miércoles, 19 de febrero de 2020, 12:37 h (CET) Tn Centro empresa de limpieza avalada por más de 60 años de experiencia, con sede en Madrid cuenta con el respaldo de Neteges Tot Net, en su proyecto de crecimiento en la limpieza profesional especializada “Iniciarse en el mundo de la limpieza en España es muy amplio y nada fácil, es un sector que cuenta con 31 mil empresas aproximadamente según un estudio del Observatorio Sectorial DBK y solo unas pocas llegan a las grandes facturaciones, comenzar un nuevo proyecto implica estar como una gota en el océano” señala Iván Saorín, delegado de zona de Tn centro.

Sin embargo, hoy en día el crecimiento de Tn Centro es muy alentador y positivo en el sector de la limpieza profesional, lo que implica enfrentarse a nuevos retos internos y externos de la industria “el absentismo de los trabajadores, la continua rotación de la plantilla, la formación y cualificación de los trabajadores, la innovación y las nuevas técnicas con productos efectivos que son respetuosos con el medio ambiente” son parte de los desafíos que debe afrontar el sector como lo explica Saorín.

Por otro lado, las estrategias a tomar en cuenta por parte de Tn centro para su desarrollo y diferenciación en el negocio, es la especialización de sus servicios “limpiar oficinas o comunidades de vecinos todas las empresas la saben” puntualiza Iván a la vez que informa que "la clave de Tn centro es la formación de sus trabajadores como el trabajo de altura, limpiezas técnicas, limpiezas de salas blancas, entre otras lo que permite dar un servicio de calidad en los sectores que valoran la limpieza y la promocionan como un valor añadido como son la alimentaria, química farmacéutica, logística”.

Cabe destacar que todo es un trabajo en equipo y por ello también el departamento comercial y marketing empeñan su esfuerzo en generar presencia de marca “es un problema cuando eres pequeño y no te conocen” para ello también se busca estratégicamente acciones que lleven a Tn centro a ser una empresa importante y reconocida en el sector de la limpieza y de esta manera lograr que los clientes sepan de los servicios que se ofertan “lo importante no es buscar a los clientes sino que ellos busquen nuestros servicios”, menciona Saorín.

Sobre Tn Centro

Empresa a nivel nacional integrante de una de las empresas de servicios de limpieza que lideran el sector en España y Portugal perteneciente a la Alianza Nacional de empresas Ibérica Servicios Integrales de Limpieza y especializada en la gestión integral de servicios de limpieza.

