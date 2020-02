Scariolo: "Esperamos sacar adelante el partido a pesar de los contratiempos" Reconoció que las ausencias de los dos jugadores del Unicaja Málaga les dejan algo tocados Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 19 de febrero de 2020, 12:36 h (CET) El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha asegurado que, aunque las bajas por lesión de Jaime Fernández y Alberto Díaz han "mermado" al equipo, confía en poder "sacar adelante" el partido ante Rumanía, primero de la fase de clasificación para el Eurobasket 2021 y en el que tendrán que hacer un "esfuerzo" mayúsculo.



"Con lo que hay, competiremos y trataremos de sacar adelante los partidos", declaró ante los medios de comunicación en Guadalajara. "Esperemos que podamos hacer un buen partido y ganarlo, a pesar de los contratiempos. Tenemos que poner esfuerzo para ganar, no va a ser un partido fácil", añadió.



Por otra parte, el preparador italiano reconoció que las ausencias de los dos jugadores del Unicaja Málaga les dejan algo tocados, aunque no busca excusas. "Hay unos cuantos jugadores que ya han estado, otros que han participado menos y tienen un poquito más de dificultad para asimilar las cosas", manifestó.



"Lamentablemente, hemos tenido el contratiempo de la doble baja de Jaime Fernández y Alberto Díaz, que nos ha mermado muchísimo el sector de los pequeños, y estamos bastante justos. Esperamos que Ferran Bassas pueda incorporarse y echarnos una mano, pero es una alarma roja en esos puestos", continuó.



Por otra parte, analizó a su próxima rival, Rumanía. "Han incorporado a un jugador americano. Hay dos de gran nivel que están entrenando con el equipo. Hay jugadores que han evolucionado, hay muy buenos tiradores. Es un equipo que nos pondrá en problemas en su casa", concluyó.

