Las tiendas Milar Caslesa visitan la fábrica de planchado de Ufesa en Vitoria

martes, 18 de febrero de 2020, 16:17 h (CET)

martes, 18 de febrero de 2020, 16:17 h (CET) Con el objetivo de procurar la mejor formación para sus equipos comerciales y como parte del compromiso de asesoramiento con sus clientes, las tiendas Milar Caslesa han visitado SDA Factory, la unidad de planchado de Ufesa en Vitoria como ejemplo de fabricación de electrodomésticos eficientes energéticamente Con el objetivo de ofrecer la mejor formación sobre los avances técnicos de los productos que comercializa, el equipo comercial de Milar Caslesa, acompañado de Ricardo Conrado Pérez Martín, gerente de la cadena de electrodomésticos y electrónica de consumo, ha visitado la planta de planchado de Ufesa en Vitoria. La fábrica recientemente ha recuperado la mítica plancha Ufesa con tecnología renovada y cuenta con un departamento I+D+i que trabaja en la optimización de sus productos hacia la industria 4.0.

En los últimos meses SDA Factory ha lanzado al mercado tres series nuevas de centros de planchado y planchas, consiguiendo la generación de una temperatura de 3.000 watios haciendo uso de 2.400 watios. Así mismo, han conseguido producir una técnica innovadora de introducción del sistema de spray de agua junto con otros grandes avances. Procesos de mejora que van en la misma línea y revelan el compromiso de los fabricantes con el medio ambiente y el ahorro energético.

Esta visita permite conocer en profundidad los métodos innovadores que se están llevando a cabo en la producción de las planchas y los centros de planchado, de tal forma que no sólo sea posible verificar la eficiencia de los productos, sino también identificar las ventajas de los mismos, lo que permitirá realizar asesoría técnica óptima que recale en beneficio de los clientes. Un encuentro muy productivo que no ha dejado a nadie indiferente por todos los avances conseguidos. Destaca el sistema robotizado que garantiza la autenticidad de la calidad del producto, permite hacer pronósticos de fabricación exactos o minimiza la generación de residuos, entre otras ventajas.

La gastronomía vitoriana puso punto final a esta visita. La degustación de estos platos sirvió también para intercambiar impresiones entre los asistentes a la fábrica y sus anfitriones.

Con esta visita Milar Caslesa facilita la asesoría técnica adecuada para ajustarse a las necesidades de sus clientes. De esta forma consolida su compromiso en más de treinta establecimientos que tiene ubicados en Castilla y León.

