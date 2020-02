Talento femenino: el gran reto de la tecnología, a debate en IMMUNE Dialogues Comunicae

martes, 18 de febrero de 2020, 15:49 h (CET) IMMUNE Technology Institute, hub de educación en tecnología y generación de talento STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics), ha iniciado hoy un nuevo ciclo de conferencias bajo el nombre IMMUNE Dialogues, Inspiring Women in Tech. Se trata de conversaciones protagonizadas por mujeres líderes en diversos campos de la tecnología, para visibilizar el papel femenino en el sector e inspirar a las futuras profesionales del panorama tech a nivel mundial Un ciclo de conversaciones impulsado por IMMUNE Technology Institute, que dará voz a las mujeres líderes del sector tecnológico, contribuyendo a visibilizar los retos de igualdad que aún deben afrontarse.

IMMUNE Dialogues inspirará a niñas y jóvenes estudiantes para que elijan el sector TIC para su desarrollo profesional, visibilizando los modelos de mujeres de éxito en el sector.

El primer encuentro ha tenido lugar este martes con un diálogo entre Nuria Oliver y Cristina Aranda sobre Inteligencia Artificial.

IMMUNE Dialogues nace con el objetivo de potenciar la vocación femenina en tecnología, dando a conocer perfiles relevantes e inspiradores, a la vez que crea un espacio de networking para mujeres que trabajan en entornos tecnológicos.

IMMUNE Dialogues busca responder a la demanda de talento que vive el sector TIC a nivel mundial, haciendo emerger el talento femenino que ya existe y que aún está por descubrir, para impulsar una auténtica revolución social y económica apalancada en la tecnología. Por ello, según palabras de Mónica Villas, directora del programa de Data Science de IMMUNE Technology Institute, y principal promotora de los IMMUNE Dialogues, “Queremos dar a conocer los perfiles de mujeres expertas, dedicadas e innovadoras que ya trabajan en todas las áreas de la tecnología. Hay que dar ejemplos que inspiren, pero sobre todo, hay que crear puentes de relación y diálogo entre las empresas y el talento femenino existente, para seguir ampliando la presencia de la mujer en este sector, creando así nuevos referentes que fomenten las vocaciones femeninas”.

Cada mes, IMMUNE Dialogues reunirá a dos mujeres expertas en diversas temáticas del sector tecnológico como aprendizaje automático, Data Science, software, Inteligencia Artificial, Blockchain, arquitectura de sistemas o Ciberseguridad.

El sector tecnológico será uno de los que más crecimiento experimente en los próximos años con la creación de hasta 1.250.000 empleados hasta 2022. Una cifra que, sumada a los 10.000 empleos vacantes existentes actualmente por falta de cualificación, convierte a los perfiles tecnológicos en el capital humano más buscado por cualquier empresa en cualquier sector. Tecnologías como el Big Data, la Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas o el Blockchain marcarán las pautas de contratación para este nuevo año. A esta realidad se suma el hecho de que aún hoy se trata de un sector con un alto porcentaje de puestos ejecutivos ocupados por hombres.

IMMUNE Dialogues: primer encuentro

El primer encuentro de IMMUNE Dialogues ha girado en torno a la Inteligencia Artificial y ha contado con la presencia de Cristina Aranda y Nuria Oliver, quienes han analizado el impacto de la IA, uno de los principales motores de la actual revolución industrial, en los distintos ámbitos socioeconómicos.

Nuria Oliver, doctora en Inteligencia Artificial del MIT, científica en Data-Pop Alliance y asesora científica principal del Instituto Vodafone, destaca que uno de los principales retos del sector TIC y del área de IA en particular es fomentar el conocimiento: “Tenemos una situación paradójica. Todos utilizamos la tecnología en nuestro día a día, a veces sin ser conscientes de ello, pero sigue habiendo un miedo general al uso de esa misma tecnología ante el desconocimiento y la desinformación. Hay una necesidad imperante de impulsar formaciones y estudios en torno a la ciencia y la tecnología”.

Oliver también ha comparado el alcance de los proyectos y estudios en IA en Europa con respecto a potencias mundiales como Asia o Estados Unidos: “Es imprescindible convertir a Europa en una potencia investigadora a nivel mundial y equiparar el nivel de los proyectos de investigación que se llevan a cabo al de países como Japón o Estados Unidos, haciendo que la gente quiera quedarse a trabajar en Europa no para Google o Microsoft que es lo que ocurre actualmente, si no para las propias instituciones europeas”.

Cristina Aranda, una de las grandes expertas en IA en España, ha señalado durante su intervención la importancia de la lingüística dentro de la IA: “El gran reto es hacer que una maquina entienda de forma completa el lenguaje humano, cuando a veces ni siquiera nosotros mismos somos capaces de entendernos. Por el momento, que una máquina entienda aspectos tan humanos como la empatía o cómo llega a darse un proceso creativo son territorios aún por explorar”.

Aranda ha hablado además sobre la regulación actual en el uso de la tecnología, un ámbito en ocasiones difícil de delimitar: “Existe la necesidad de establecer un marco regulatorio general, para asegurar que un empleo ético de la tecnología y que los datos personales sean tratados de forma segura”.

Una conclusión en la que ambas ponentes están de acuerdo es en las facilidades que proporciona el avance tecnológico en nuestra vida: “Vivimos una media de 700.000 horas en nuestra vida, ¿queremos hacer tareas repetitivas o emplear ese tiempo en hacer algo más productivo? Gracias a la IA, el tiempo que invertiríamos en hacer tareas recurrentes lo emplearemos en hacer otras de mayor valor”, declaraba Cristina Aranda.

https://immune.institute/es/inicio/

