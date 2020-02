Speed Queen abre la tienda nº 200 en España después de 5 años conquistando el mercado de las lavanderías Comunicae

martes, 18 de febrero de 2020, 15:29 h (CET) El pasado diciembre de 2019, el líder mundial de lavanderías autoservicio ha inaugurado su tienda nº 200 en Palencia, España. Gracias a su agresiva estrategia de crecimiento en los últimos 5 años, Speed Queen, alcanza las 650 lavanderías en Europa Esta nueva lavandería Speed Queen, situada en el centro urbano de Palencia, propone un diseño premium renovado con: 11 máquinas de hasta 20kg para lavar la colada semanal fácilmente, el nuevo Touch Screen (pantalla táctil), y una app para clientes. Además, como en la mayor parte de las tiendas de la marca, ofrece un espacio relax, máquinas dedicadas para ropa de animales y zona infantil.

“Cuando llegamos a España con el concepto Speed Queen de lavanderías, llegamos a un mercado liderado por lavanderías de entrada de gama, con pocas máquinas y sin orientación al cliente final” recuerda Francisco Clemente – Head of Business Development de Speed Queen en España.

“Pero siempre hemos creído que existía un nicho potente para un concepto premium de lavanderías, con material de alta calidad, diseño pensado 100% por expertos y con servicio al cliente en mente.”

Los inversores que deciden abrir una lavandería autoservicio Speed Queen consiguen un negocio “llave en mano”. La marca se enorgullece de tener un modelo de negocio pensado para maximizar los beneficios del propietario y para reducir el riesgo de inversión, acelerando el retorno en inversión.

“Para montar la lavandería, me decanté por Speed Queen por ser los pioneros tanto en tiendas como en fabricación de productos duraderos y de buena calidad.” declara Guillermo Castro, propietario de la tienda 200.

“Además, el equipo que tienen está altamente cualificado, y ofrece un asesoramiento premium y rápido. No cierro puertas a próximas aperturas y menos con las soluciones de financiación que proponen. Ofrecen una gran ayuda con 6 meses de carencia para que la lavandería esté montada y funcione un tiempo antes de hacer los primeros pagos.”

Speed Queen sigue apostando por España para crecer en los próximos años, según asegura Francisco Clemente: “Seguimos viendo muchas oportunidades de crecimiento en España. La de Palencia es muy significativa para nosotros, ya que en las ciudades de tamaño mediano es justo dónde vemos oportunidades de negocio, ya que no existe este tipo de servicio. Por eso, buscamos crecer en zonas como Andalucía, Levante, País Vasco, etc.”

