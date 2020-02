VR Black, la gran apuesta del Casino de Torrelodones para aportar valor a las empresas Comunicae

martes, 18 de febrero de 2020, 14:22 h (CET) Experiencias virtuales para fomentar la comunicación, la motivación y la creatividad de los equipos En las últimas dos décadas términos como team building o coaching se han hecho muy populares en el ámbito empresarial. El primero hace referencia a la construcción de equipos, proponiendo diferentes actividades enfocadas a fortalecer y mejorar las relaciones interpersonales. Mientras que el coaching se aplica al aprendizaje o entrenamiento individual para lograr nuevas competencias u objetivos.

A estas estrategias, que siguen vigentes en la actualidad, se une una nueva tendencia, la realidad virtual. Cada vez son más las grandes empresas que incluyen esta tecnología en la formación de su plantilla por los innumerables beneficios que representa. Carlos de Miguel, director de Marketing del Grupo Casino Gran Madrid que cuenta con una de las salas de Virtual Reality (VR Black) más completas de Europa, explica que “la realidad virtual va más allá de los juegos en sí. Las empresas buscan cada vez más experiencias inmersivas que motiven a los trabajadores y el mundo VR es capaz de ofrecer ese tipo de aprendizaje experiencial como alternativa a las tradicionales actividades de team building o workshops. Con la realidad virtual solo tardas unos segundos en olvidar donde estas y crea situaciones que contribuyen a fomentar la creatividad de los empleados, al tiempo, que favorece la cohesión de equipos y mejora sus competencias”.

En este sentido, VR Black es un espacio de realidad virtual de última generación que lleva las experiencias de team building a otra dimensión. “Nuestra apuesta por la tecnología e innovación, nos ha llevado a diseñar la sala que agrupa la tecnología más avanzada de simulación y experiencias virtuales de Europa. Contamos con 10 simuladores de F1 de 5 puntos de movimiento que permiten experimentar fuerzas de hasta 2G, también disponemos de una zona de experiencias virtuales de más de 100m2 completamente inalámbrica, en la que se pueden desarrollar actividades ya sea en modo cooperativo o competitivo. El Extreme Twister es la apuesta más arriesgada y que más adrenalina provoca, es un reto que no deja indiferente a nadie, creando un ambiente de diversión y compañerismo” afirma Carlos de Miguel.

VR Black cuenta con capacidad para que 17 personas puedan disfrutar simultáneamente de las experiencias, una gran barra y una grada de más de 50 plazas para que el resto de compañeros puedan relajarse y vean a través de la pantalla gigante y resto de pantallas como se desenvuelve el equipo que está desarrollando la actividad. Con esta tecnología se pueden recrear situaciones en otros mundos alternativos provocando que la parte más natural y espontánea de las personas salga a relucir. De esta forma, se puede descubrir cuales son los puntos fuertes y la capacidad de reacción de los trabajadores para después aplicarlos al día a día de la empresa.

Las dinámicas se diseñan en función de las necesidades de cada empresa y comienzan con una introducción a la realidad virtual, después los monitores explican el planteamiento de las diferentes actividades y se coloca a cada participante unas gafas de realidad virtual de última generación. De forma individual o en equipo, podrán disfrutar de las diferentes opciones, pilotando en circuitos de F1, combatiendo contra soldados o zombis, o compitiendo contra sus propios compañeros en actividades de agilidad y música. “También se puede visitar cualquier parte del mundo como si estuvieses allí mismo, paseando por sus calles, admirando sus monumentos, etc. Entrar al interior de las pirámides de Egipto es posible gracias a la realidad virtual” explica Carlos de Miguel.

Desde VR Black, afirman que este tipo de actividades están marcando tendencia entre las empresas. “Cada vez son más las organizaciones que buscan experiencias de team building diferentes que gusten a todos sus empleados, experiencias más tecnológicas que les permitan crear distintas situaciones en realidades alternativas, sacando a las personas de su rutina y haciendo que vivan experiencias inolvidables. En nuestro caso completamos la propuesta con premios para los ganadores, siendo esta una forma de reconocer el trabajo, el esfuerzo y contribuyendo a motivar a la plantilla y a mejorar su rendimiento”.

Un estudio reciente de PwC revela que la realidad virtual tendrá un impacto de 1,5 billones de dólares en la economía a nivel global en 2030. Las empresas están utilizando esta tecnología para crear experiencias únicas, fomentar las ventas y mejorar las relaciones interpersonales. El mundo VR no es el futuro, es el presente y está aquí para quedarse.

El Casino Gran Madrid Torrelodones es el primer casino que abrió sus puertas en Madrid. Actualmente es un lugar de referencia de juego, ocio y gastronomía. Cuenta con el restaurante Zero y el gastro market Cubik, además dispone de la mayor sala de realidad virtual de Europa: VR Black. La Sala Mandalay del Casino Gran Madrid Torrelodones acoge las principales veladas de boxeo y recibe cada mes a consagrados artistas de talla internacional.

