Llega el primer fin de semana de Clash tras el lanzamiento oficial

martes, 18 de febrero de 2020

martes, 18 de febrero de 2020, 11:20 h (CET) Los jugadores podrán crear sus equipos en el cliente de League of Legends. El 22 y 23 de febrero tendrán lugar los enfrentamientos, con cuadros independientes por día Tras varias pruebas realizadas durante 2019 en los servidores de League of Legends de diversas regiones, llega el lanzamiento oficial de Clash esta semana. El primer torneo será la Copa de Demacia, que se disputará el 22 y 23 de febrero. Los invocadores pueden crear sus equipos desde hoy.



Sin embargo, para poder participar hay que cumplir una serie de requisitos:

Ser nivel 30. Los jugadores deben finalizar las partidas de posicionamiento en la cola solo/dúo o flexible, de tal forma que puedan ser emparejados con equipos de su nivel. Activar la verificación por SMS en el cliente (en "General" en el menú de ajustes). Formar un equipo de 5 jugadores. Comprar una entrada: la básica cuesta 975 esencias azules o 195 RP; la premium estará disponible por 975 RP. Con la entrada premium se mejorarán las recompensas y la cantidad de puntos de victoria que se obtienen. También se pueden comprar entradas para los compañeros de equipo. Los jugadores ya pueden ponerle nombre a su equipo y reunir a sus aliados para tener todo listo para el fin de semana. Las inscripciones para las partidas empezarán a las 19:00 del 22 y del 23 de febrero. Será necesario una entrada por día para competir, aunque no es obligatorio disputar los torneos de cada día. Asimismo, los invocadores pueden cambiar de equipo del sábado al domingo.



Los cuadros competitivos de cada jornada son totalmente independientes. Todo el mundo juega tres partidas cada día, da igual si están compitiendo por conseguir el primer puesto o por el séptimo (son cuadros de 8 equipos).



Clash otorgará recompensas exclusivas como logos o estandartes que los invocadores podrán lucir en la Grieta del Invocador. Los torneos se disputarán cada 15 días. Además, los ganadores verán sus trofeos expuestos en el Nexo durante 2 semanas después del torneo, que coincide con el tiempo que habrá de descanso entre cada fin de semana de competición en Clash.

