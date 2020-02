Deusto acoge un foro mundial sobre el impacto de la universidad en la promoción de la justicia y la paz Comunicae

martes, 18 de febrero de 2020, 11:30 h (CET) La Universidad de Deusto celebra los días 20 y 21 de febrero el primer foro internacional, organizado por THE-Times Higher Education, sobre el impacto universitario en la promoción de la justicia y la paz, objetivo 16 de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de Naciones Unidas. La prestigiosa institución británica THE ha elegido a Deusto como sede de este encuentro reconociendo así su papel relevante en el impulso a los ODS El “THE University Impact Forum” reunirá en Deusto a líderes de todo el mundo, así como a destacados académicos internacionales, para debatir y analizar el papel que las universidades, además de sus actividades principales de generación de conocimiento y educación, pueden y deben desempeñar en apoyo de la justicia, la paz y los derechos humanos. Entre los ponentes se encuentran expertos destacados de las universidades de Auckland, Georgetown, Leiden, Oxford, Londres, George Mason, De Montfort y Deusto, quienes pondrán en común sus investigaciones, ideas y soluciones para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, en general, y en el ODS 16 en particular.

La inauguración del Foro tendrá lugar el jueves, 20 de febrero, en el Paraninfo, a las 14:50 horas, y correrá a cargo José María Guibert, rector de la Universidad de Deusto, y Phil Baty, director de Conocimientos de THE, experto internacional en estrategia y rendimiento universitario, con más de 22 años de experiencia en educación superior global, incluyendo una década como editor del prestigioso Times Higher Education World University Rankings.

Programa completo.

Los tres ejes del Foro

Cerca de 200 personas participarán en este evento global que gira en torno a tres ejes principales:

La misión de la universidad y la contribución de la educación, la investigación y la transferencia al ODS 16: promoción de la paz y la justicia (20 de febrero, de 16:30 a 17:50). Los expertos de este panel son:

Mark Charlton, director del galardonado programa Square Mile de la DMU-De Montfort University, que busca conectar la universidad con la comunidad y demostrar que la universidad es un bien público. Su investigación se centra en las políticas que fomentan el bien público en la educación superior y estudian las estrategias de la universidad para abordar la exclusión social en las comunidades locales.

Jennifer Curtin, directora del Instituto de Políticas Públicas-PPI de la Universidad de Auckland. El PPI fomenta la investigación crítica e independiente sobre los desafíos de las políticas locales y mundiales.

Carla Koppell, miembro del Georgetown Instituto para la Mujer, la Paz y la Seguridad- GIWPS. Anteriormente, fue vicepresidenta del Instituto de la Paz de los Estados Unidos y directora de estrategia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Alanna O'Malley, directora de la Cátedra UN Studies: Paz y Justicia de la Universidad de Leiden. Es una historiadora especializada en la historia de las Naciones Unidas, la descolonización en África, el Congo, la Guerra Fría y la cooperación internacional.

Las políticas públicas para promover el compromiso social de la universidad y su contribución como actor activo (21 de febrero, de 10:10 a 11:20). Los expertos de este panel son:

Carmen Pombo, fundadora y directora general de la Fundación Fernando Pombo, que promueve el compromiso de la profesión jurídica con los derechos de las personas vulnerables. Trabaja a nivel mundial para promover la "abogacía responsable".

Emir Ganić, director general de la Escuela de Ciencia y Tecnología de Sarajevo-SSST. Actualmente está dirigiendo un proyecto de 10 millones de dólares para establecer un instituto de investigación para la medicina y la informática bajo el paraguas del SSST.

José Carlos Gómez Sal, portavoz de proyectos internacionales de la CRUE Universidades Españolas. Ha presidido y participado en varios comités internacionales sobre infraestructura y políticas de investigación.

La interacción universidad-sociedad civil y las estrategias de colaboración y articulación de redes para la paz, la justicia y las instituciones sólidas (21 de febrero, de 11:40 a 12:50). Los expertos de este panel son:

Shaun Ewen, pro vicecanciller (indígena) de la Universidad de Melbourne, es responsable de la política institucional, la estrategia y el asesoramiento en relación con la educación superior indígena. Su área de experiencia en investigación se relaciona con la salud indígena y la educación de profesionales de la salud.

Maria Do Rosario Lopes, presidente de la Red de Comisiones Electorales (ECONEC) de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), que desempeña un papel fundamental en los procesos electorales de África Occidental. Ha participado en la participación activa de las mujeres en la sociedad, una cuestión clave en África occidental.

Dan Plesch, Director del Centro de Estudios Internacionales y Diplomacia SOAS de la Universidad de Londres, el mayor centro de educación diplomática del mundo. Ha participado en iniciativas globales de reducción de armas nucleares y comercio de armas.

Estos paneles se completarán con tres conferencias principales a cargo:

Blanca Kopp, es la coordinadora mundial del componente terciario de la iniciativa Educación para la Justicia (E4J) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). También ha trabajado para el Equipo Especial de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Terrorismo. Su charla lleva por título: “El papel de la educación superior en el fortalecimiento del protagonismo de la Derecho en todo el mundo para alcanzar el ODS 16 en 2030” (20 de febrero, a las 17:50-18:20)

Carla Kopell, que hablará de “La promoción de la diversidad, igualdad e inclusión para la paz y justicia en las universidades” (21 de febrero, a las 9:15-09:50)

Hind Kabawat, subdirectora de la oficina de la Comisión de Negociación de Siria en Ginebra y Directora de Construcción de Paz Interreligiosa en el Centro de Religiones y Diplomacia Mundial de la Universidad George Mason, que desde 2012 ha llevado a cabo talleres periódicos de resolución de conflictos y construcción de paz para comunidades dentro de Siria, y para refugiados sirios que viven desplazados en Jordania y Turquía. Su charla versará sobre “La importancia de la educación para la paz durante y después de los conflictos”. (21 de febrero, a las 12:50-13:30)

El Lehendakari Urkullu en la clausura

El lehendakari del Gobierno vasco Iñigo Urkullu clausurará el 21 de febrero, a las 13:30 horas, en el Paraninfo. En este acto también participará el rector de la Universidad de Deusto José María Guibert quien expondrá las principales conclusiones del foro.

Para el rector, la celebración del THE University Impact Forum en Deusto “viene a reforzar la decidida apuesta de Deusto por los ODS y la Agenda 2030 y su firme voluntad de contribuir a los mismos”. No en vano, el Plan Estratégico Deusto 2022 sitúa la Agenda 2030 como horizonte del Plan. “No era un brindis al sol. La apuesta y voluntad de deusto de contribuir al desarrollo sostenible es firme y decidida. El figurar entre las universidades del mundo más comprometidas con los ODS supone el mejor de los estímulos para seguir trabajando en favor del desarrollo sostenible y la justicia social en el planeta”.

Con la celebración de este evento mundial, la Universidad de Deusto se suma a prestigiosos centros como la Universidad de California, Berkeley, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y el King's College de Londres, que han acogido anteriormente un foro del Times Higher Education.

Más información.

